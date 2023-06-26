Фонд «Поколение» поставил в ЦМИ порядка шести тонн гуманитарной помощи

Поставка гумпомощии — это не единовременная акция, а постоянная поддержка и помощь от фонда «Поколение». Кроме предметов первой необходимости фонд приобретает различного рода медоборудование для малоподвижных групп населения. Очередная партия будет направлена в Красненский район в ближайшее время.