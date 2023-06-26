Фонд «Поколение» поставил в ЦМИ порядка шести тонн гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Жители Шебекинского горокруга и приграничных населённых пунктов продолжают получать помощь в виде продуктовых наборов и предметов первой необходимости в пунктах выдачи в Белгороде. Один из них развёрнут на базе ЦМИ.
Как рассказала координатор регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Виктория Клавкина, основной наплыв посетителей был зафиксирован в первые дни июня. К примеру, 4 июня в ЦМИ за гуманитарной помощью обратились более 4500 человек.
На входе у нас расположена зона регистрации, где людей вносят в базу, чтобы отметить, в каком пункте они получили помощь, и была ли она оказана ранее. Также в базе отмечается конкретный вид помощи, который может получить человек. Таким образом, исключается дублирование возможности получения помощи в разных пунктах.
Виктория Клавкина
Параллельно пункт работает и на приём гумпомощи. Волонтёры сортируют все товары на виды и выкладывают в зал. Чаще всего белгородцы обращаются за продуктовыми наборами, бытовой химией, предметами личной гигиены и различным текстилем.
Именно самые востребованные товары в очередной раз в ЦМИ поставил фонд «Поколение». Речь идёт о шести тоннах груза. Эти товары приобрели по заявкам жителей. Среди них полотенца, постельное бельё, подушки, одеяла, нижнее бельё, халаты и шлёпки.
В Белгороде самое большое количество людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Мы стараемся, чтобы максимальное количество людей получили столь необходимую помощь. В настоящий момент это уже более 5000 человек. Фонду «Поколение» удалось быстро реагировать на запросы. Всё, что было поставлено сегодня, было изготовлено на Ивановской фабрике под заказ белгородцев.
Алексей Мирошник
Поставка гумпомощии — это не единовременная акция, а постоянная поддержка и помощь от фонда «Поколение». Кроме предметов первой необходимости фонд приобретает различного рода медоборудование для малоподвижных групп населения. Очередная партия будет направлена в Красненский район в ближайшее время.