Четыре тонны груза помощи шебекинцам передал Фонд «Поколение»

«Стоит ли дом? Не стоит? Что в квартире? Ничего не знаем. Садились в машины в бронежилетах и вывозили людей на 26-й километр. Там уже были автобусы. Доехали до „Белгород-Арены“ и поехали к родственникам. Думали, что на пару дней и все утихнет. Нам оказали помощь, дали коляску. Ребенку вещи, памперсы. Нам все самое необходимое. И тут уже дали комнату. И также предложили походить в группу кратковременного пребывания в детский сад», — Анна Вайтихович, жительница г. Шебекино.