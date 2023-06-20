Четыре тонны груза помощи шебекинцам передал Фонд «Поколение»

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В разные точки региона доставили вещи первой необходимости — предметы личной гигиены, текстиль, средства для ухода за маломобильными людьми.
Все мысли жителей сейчас связаны с Шебекино. Семьи покидали город под обстрелами.
«Стоит ли дом? Не стоит? Что в квартире? Ничего не знаем. Садились в машины в бронежилетах и вывозили людей на 26-й километр. Там уже были автобусы. Доехали до „Белгород-Арены“ и поехали к родственникам. Думали, что на пару дней и все утихнет. Нам оказали помощь, дали коляску. Ребенку вещи, памперсы. Нам все самое необходимое. И тут уже дали комнату. И также предложили походить в группу кратковременного пребывания в детский сад», — Анна Вайтихович, жительница г. Шебекино.
В новооскольском пункте временного размещения семьи окружили заботой и участием.
В этом ПВР комфортные условия создали для 170-ти шебекинцев. Среди них — есть дети и маломобильные люди. Лежачим больным необходимы одноразовые пеленки, подгузники, салфетки. И в этой гуманитарной поставке от фонда «Поколение» — есть все необходимое.
«Предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Мягкий инвентарь. И, конечно же, предметы для обустройства быта. Потому что люди приезжают семьями и люди приезжают одинокие. И нам надо создать комфортные условия. — Гуманитарная помощь будет находиться здесь, на первом этаже. Они уже знают куда обратиться, с какой просьбой, с каким вопросом», — Александра Попова, председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
В город Бирюч, где разместились больше 100 жителей, тоже прибыла гуманитарная помощь. Ее выгрузили в одном из комплексных центров социального обслуживания населения. Далее — распределяют по району, чтобы нуждающимся было легче ее получить.
«Когда люди из переселенных территорий приезжают на нашу территорию, они обращаются либо в сельскую администрацию либо в управление соцзащиты населения. Мы их всех видим, знаем поименно, у нас номера телефонов, у нас адреса проживания», — Наталья Таранова, заместитель главы администрации Красногвардейского района — руководитель аппарата администрации района.
Большая часть временно переехавших в Красногвардейский район шебекинцев живут у родственников. В муниципалитете уже выдают продуктовые наборы, а фонд «Поколение» — помогает с обустройством быта.
«Даже если ты приехал в семью друзей, не всегда найдется отдельный дополнительный набор постельного белья, полотенец, подушки, одеяла, опять же. Здесь бытовая химия, которой постирать можно вещи. Одним словом — это все то, что кажется обыденным в повседневной жизни и того, чего не хватает, когда ты попадаешь в крайне сложную ситуацию и ты не у себя дома собственно», — Наталья Таранова, заместитель главы администрации Красногвардейского района — руководитель аппарата администрации района.
Переданную помощь начали распределять сразу же. Наборы сформировали адресно, согласно запросам жителей.
«Для Фонда „Поколение“ и его руководителя, Андрея Владимировича Скоча, очень важно, чтобы люди не чувствовали себя брошенными один на один со своими проблемами. Люди должны чувствовать поддержку, это действительно так, потому что Белгородчина — это одна большая семья, и то, что происходит в каждой семье, небезразлично нашему белгородскому сообществу» — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча.
На этом гуманитарная миссия Фонда «Поколение» не заканчивается. Продукты и вещи первой необходимости для очередной поставки уже собирают.