Еще 4 машины гуманитарной помощи фонда «Поколение» прибыли в регион из Москвы

«Некоторые люди приехали просто с пакетами, поэтому нуждаются во всём — в средствах первой необходимости, в постельном белье, мы всё, что могли на первом этапе людям выдали, помогли. Но, сами понимаете, они у нас находятся уже не один и не два дня, это вот все, что им необходимо, мы записывали и потом наше письмо такое направили в фонд „Поколение“. Всё, что мы заказывали, нам привезли», — Светлана Рудакова, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа