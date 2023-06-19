Еще 4 машины гуманитарной помощи фонда «Поколение» прибыли в регион из Москвы

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Восемь тонн груза рассчитаны почти на 700 человек — именно столько жителей Шебекино принял на сегодня Губкинский городской округ. В машинах фонда «Поколение» то, что действительно необходимо.
«Более 15 000 наименований различных товаров Фондом „Поколение“ привезено для поддержки жителей, временно покинувших своё жильё. Мы предварительно узнавали, какие конкретно необходимы товары, чтобы помощь была максимально адресной. Здесь, конечно, предметы первой необходимости, предметы личной гигиены. Очень большим спросом пользуются постельное белье, одеяла, подушки», — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча
Воспользоваться помощью от Фонда «Поколения» смогут не только те, кто находится в местных пунктах временного размещения — а это 176 человек, но и остальные 500 жителей Шебекино, которые разместились у родственников в Губкине или сняли жильё.
Гуманитарный груз доставили в центральный пункт сбора помощи в Губкинском городском округе. Студенты-волонтеры быстро разгрузили 4 машины.
«Некоторые люди приехали просто с пакетами, поэтому нуждаются во всём — в средствах первой необходимости, в постельном белье, мы всё, что могли на первом этапе людям выдали, помогли. Но, сами понимаете, они у нас находятся уже не один и не два дня, это вот все, что им необходимо, мы записывали и потом наше письмо такое направили в фонд „Поколение“. Всё, что мы заказывали, нам привезли», — Светлана Рудакова, начальник управления социальной политики администрации Губкинского городского округа