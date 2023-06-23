Активисты «Нового поколения» провели школу добровольчества «Город перспектив»

«Для нас эта школа особенная. Мы собирались приехать в начале июня, но обстоятельства скорректировали наши планы, рады, что сегодня всё сложилось, и у нас есть возможность научить ребят из Прохоровки чему-то важному и полезному. Мы приехали, как говорится, с корабля на бал. Многие организаторы, которые сегодня здесь, вчера работали в пунктах временного размещения, разгружали машины с гуманитарной помощью и собирали продуктовые наборы для жителей Шебекино. Вечером мы вернёмся в город и продолжим свою работу. Мне кажется, что после первого июня практически каждый житель Белгородской области от части стал волонтёром, потому что общее горе не оставило равнодушных, помогали все: словом, делом, деньгами, продуктами. Именно поэтому сегодня все наши слова и дела воспринимаются по-другому. Мы это видим, а участники чувствуют. Рада, что у нас есть возможность и силы не только помогать нуждающимся, но и учить и вдохновлять молодёжь», — рассказывает Юлия Острикова, руководитель проекта «Город перспектив».