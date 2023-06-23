Активисты «Нового поколения» провели школу добровольчества «Город перспектив»

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
«Для нас эта школа особенная. Мы собирались приехать в начале июня, но обстоятельства скорректировали наши планы, рады, что сегодня всё сложилось, и у нас есть возможность научить ребят из Прохоровки чему-то важному и полезному. Мы приехали, как говорится, с корабля на бал. Многие организаторы, которые сегодня здесь, вчера работали в пунктах временного размещения, разгружали машины с гуманитарной помощью и собирали продуктовые наборы для жителей Шебекино. Вечером мы вернёмся в город и продолжим свою работу. Мне кажется, что после первого июня практически каждый житель Белгородской области от части стал волонтёром, потому что общее горе не оставило равнодушных, помогали все: словом, делом, деньгами, продуктами. Именно поэтому сегодня все наши слова и дела воспринимаются по-другому. Мы это видим, а участники чувствуют. Рада, что у нас есть возможность и силы не только помогать нуждающимся, но и учить и вдохновлять молодёжь», — рассказывает Юлия Острикова, руководитель проекта «Город перспектив».
Школу, по сложившейся традиции, начали с основы: рассказали о направлениях добровольческой деятельности и познакомили с действующими общественными организациями региона.
Теорию разбавили практическими занятиями и полезными мастер-классами: активисты БРОО «Новое поколение» научили ребят работать с аквагриммом, представители Регионального ресурсного центра развития добровольчества и «Волонтёры Победы» познакомили участников с кейс-практиками, РДДМ «Движение Первых» рассказали о том, какие возможности открывает движение для детей и молодёжи, а волонтёры медики провели для ребят квиз «Вместе против ВИЧ».
Ещё ребята делали куклы-обереги под руководством руководителя кружка Прохоровского дома ремёсел Татьяной Бобовой и волонтёров культуры Белгородской области, писали письма военнослужащем, учились управлять своими эмоциями вместе с федеральным тренером Ассоциации тренеров РСМ Натальей Гаиной и писали тексты о добрых делах для социальных сетей грамотно и лаконично, вместе с SMM-специалистом сетевого издания «Fonar.tv» Алисой Вергун.
«После этой школы добровольчества у меня появилось желание пополнить ряды волонтёров. Одно дело слышать о волонтёрстве, и совсем другое — видеть горящие глаза ребят, которые этим занимаются изо дня в день. Мне кажется, что именно своим примером организаторы сегодняшней школы показали нам насколько это важно и нужно. Особенно сегодня. За этими ребятами хочется тянуться и брать с них пример», - считает Диана Ершова, участник школы добровольчества из Прохоровки.
Такие отзывы говорят о многом, и это главное. Напомним, что проект «Город перспектив» реализуется активистами БРОО «Новое поколение» с 2017 года. За это время организаторы провели 5 форумов добровольцев и 19 выездных школ.
В этом году они уже побывали в Губкине, Старом Осколе, Чернянке, Строителе, Короче, Алексеевке и Прохоровке. Следующая поездка запланирована на июль, она пройдёт в Ракитном. А в сентябре участники всех выездных школ приедут в Белгород на большой региональный форум добровольцев «Город перспектив».
Узнать больше о проекте или стать частью команды добрых дел можно по ссылке: https://vk.com/gorod_perspektiv