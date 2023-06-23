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В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео

23 июня 2023, 10:06
Фото: Артем Черненко / Bel.ru
снос разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Не всё жильё, которое пострадало при обстрелах белгородского приграничья, можно восстановить. В Шебекино под снос попал в том числе двухэтажный многоквартирный дом, передаёт с места корреспондент Бел.Ру.

После массированных обстрелов со стороны Украины сильно пострадали многие жилые дома. Какие-то из них и вовсе подлежат восстановлению из-за сильных разрушений.

В том числе пострадал двухэтажный многоквартирный дом, который 23 июня начали сносить. Его жителям со временем предоставят новое жильё. Работы по сносу проводят с использованием строительной техники, на месте замечены сотрудники одного из новых белгородских застройщиков.

По жилым кварталам Шебекино ВСУ били в конце мая и начале июня. Большинству жителей города пришлось покинуть свои дома. Кто-то уехал в другие регионы, большая часть людей находится в пунктах временного размещения.

Видео: Bel.ru
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