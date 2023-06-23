В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
После массированных обстрелов со стороны Украины сильно пострадали многие жилые дома. Какие-то из них и вовсе подлежат восстановлению из-за сильных разрушений.
В том числе пострадал двухэтажный многоквартирный дом, который 23 июня начали сносить. Его жителям со временем предоставят новое жильё. Работы по сносу проводят с использованием строительной техники, на месте замечены сотрудники одного из новых белгородских застройщиков.
По жилым кварталам Шебекино ВСУ били в конце мая и начале июня. Большинству жителей города пришлось покинуть свои дома. Кто-то уехал в другие регионы, большая часть людей находится в пунктах временного размещения.