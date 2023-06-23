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Гладков о Шебекино: Думаю, что планово переходить, возвращаться в город нужно

23 июня 2023, 07:14
Фото: Bel.ru

Жители Шебекино пожаловались губернатору на работодателей

Тему обсудили во время прямого эфира Вячеслава Гладкова. Местная жительница сообщила, что шебекинские работодатели заставляют людей выходить на работу.

Во время прямого эфира губернатор зачитал обращение жительницы Шебекино о том, что работодатели настаивают на возобновлении работы в округе. «Город закрыт до 1 августа. Глава Владимир Жданов пишет, что возвращаться в город ещё опасно. Работодатели заставляют людей выходить на работу, открывать магазины и предприятия, которые не являются жизненно необходимыми. Насколько правомерны их действия?» интересуется женщина.

Вячеслав Гладков отметил, что постепенно возвращаться в город нужно, однако необходимо определить разумность требований работодателей.

По поводу 1 августа: я не очень помню, где и каким документом это регламентировано. Потому что всё зависит от оперативной обстановки, спрогнозировать никто не может. Работодатели, которые в основе сохранили заработную плату, будут стараться возобновить работу, это естественно и правильно. Теперь нам нужно всем определить разумность и вопрос безопасности. Вернулась к работе больница, потому что понимаем, что жить без врачей полноценно город, даже в небольшом количестве, не может. Я думаю, что планово переходить, возвращаться в город нужно. Если будет опасно, мы будем сразу предупреждать, мы все наготове. Будем разговаривать с работодателями.
Вячеслав Гладков

Губернатор также сообщил, что глава округа Жданов уже встречался с местными предпринимателями. Гладков заверил, что бросать шебекинцев «под пули» никто не будет, но в пределах разумного действия по восстановлению города должны приниматься.

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#Алина Харина#Работодатели#Приграничье#Обстрел ВСУ#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Шебекино
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