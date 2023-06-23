Гладков о Шебекино: Думаю, что планово переходить, возвращаться в город нужно

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Во время прямого эфира губернатор зачитал обращение жительницы Шебекино о том, что работодатели настаивают на возобновлении работы в округе. «Город закрыт до 1 августа. Глава Владимир Жданов пишет, что возвращаться в город ещё опасно. Работодатели заставляют людей выходить на работу, открывать магазины и предприятия, которые не являются жизненно необходимыми. Насколько правомерны их действия?» — интересуется женщина.
Вячеслав Гладков отметил, что постепенно возвращаться в город нужно, однако необходимо определить разумность требований работодателей.
По поводу 1 августа: я не очень помню, где и каким документом это регламентировано. Потому что всё зависит от оперативной обстановки, спрогнозировать никто не может. Работодатели, которые в основе сохранили заработную плату, будут стараться возобновить работу, это естественно и правильно. Теперь нам нужно всем определить разумность и вопрос безопасности. Вернулась к работе больница, потому что понимаем, что жить без врачей полноценно город, даже в небольшом количестве, не может. Я думаю, что планово переходить, возвращаться в город нужно. Если будет опасно, мы будем сразу предупреждать, мы все наготове. Будем разговаривать с работодателями.
Вячеслав Гладков
Губернатор также сообщил, что глава округа Жданов уже встречался с местными предпринимателями. Гладков заверил, что бросать шебекинцев «под пули» никто не будет, но в пределах разумного действия по восстановлению города должны приниматься.