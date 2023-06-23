Гладков о Шебекино: Думаю, что планово переходить, возвращаться в город нужно

Во время прямого эфира губернатор зачитал обращение жительницы Шебекино о том, что работодатели настаивают на возобновлении работы в округе. «Город закрыт до 1 августа. Глава Владимир Жданов пишет, что возвращаться в город ещё опасно. Работодатели заставляют людей выходить на работу, открывать магазины и предприятия, которые не являются жизненно необходимыми. Насколько правомерны их действия?» — интересуется женщина.