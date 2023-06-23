Украинские обстрелы нанесли ущерб 89 предприятиям в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
По данным чиновника, с 5 мая текущего года общее количество предприятий, которые пострадали от обстрелов, составило 89. Из них 11 — крупные предприятия. Самый большой ущерб нанесён «Заводу премиксов №1».
Я не уверен в том, что этот список закончен. Вполне возможно, мы получим иные сведения, дополняющие реестр.
Дмитрий Гладский
Гладский добавил, что владельцы всех 11 предприятий заявили о том, что они будут восстанавливать свою деятельность. Некоторые уже приступили.
Ущерб разный, ситуация разная, потребуются разные сроки для разных предприятий, но эта работа уже идёт. Причём предприятия будут постепенно создавать какие-то отдельные направления по производству, запускать, переходя на другие направления, которые находятся в рамках их работы.
Дмитрий Гладский
Чиновник отметил, что некоторые предприятия смогут начать работу в ближайшие несколько месяцев. Но большая часть, вероятнее всего, выйдет на нормальные масштабы производства до конца года.