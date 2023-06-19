Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга

По словам министра Елены Батановой, за текущую неделю в опросник по работе попали 700 человек. 397 шебекинцев трудоустроились после помощи правительства. Сохраняется запрос на неквалифицированные места работы: вероятно, люди не хотят привязываться к Белгороду надолго. Отмечается, что 18 человек отправились на переобучение.