Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Губернатор Вячеслав Гладков надеется, что совместные усилия правительства по восстановлению в городе мирной жизни будут успешными, после чего шебекинцы начнут возвращаться обратно. Но на прежнее место работы попасть смогут не все.
Пойдёт обратная тенденция. Но у нас 11 предприятий очень сильно повреждены. Очень сильно. Крупных предприятий. Очень много предприятий из сферы услуг. Нужно понимать особенности сегодняшнего дня и усиливать работу в этом направлении.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что обеспечение человеку занятости, своевременные выплаты и безопасность детей — приоритетные направления помощи переселенцам из Шебекинского горокруга.
По словам министра Елены Батановой, за текущую неделю в опросник по работе попали 700 человек. 397 шебекинцев трудоустроились после помощи правительства. Сохраняется запрос на неквалифицированные места работы: вероятно, люди не хотят привязываться к Белгороду надолго. Отмечается, что 18 человек отправились на переобучение.