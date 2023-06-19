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Одиннадцать крупных предприятий пострадали после обстрелов Шебекинского горокруга

19 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
Заброшенное предприятие, архивное фото
Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ситуация с работой для шебекинцев остаётся сложной, в том числе и из-за пострадавших после обстрелов предприятий.

Губернатор Вячеслав Гладков надеется, что совместные усилия правительства по восстановлению в городе мирной жизни будут успешными, после чего шебекинцы начнут возвращаться обратно. Но на прежнее место работы попасть смогут не все.

Пойдёт обратная тенденция. Но у нас 11 предприятий очень сильно повреждены. Очень сильно. Крупных предприятий. Очень много предприятий из сферы услуг. Нужно понимать особенности сегодняшнего дня и усиливать работу в этом направлении.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что обеспечение человеку занятости, своевременные выплаты и безопасность детей — приоритетные направления помощи переселенцам из Шебекинского горокруга.

По словам министра Елены Батановой, за текущую неделю в опросник по работе попали 700 человек. 397 шебекинцев трудоустроились после помощи правительства. Сохраняется запрос на неквалифицированные места работы: вероятно, люди не хотят привязываться к Белгороду надолго. Отмечается, что 18 человек отправились на переобучение.

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#Шебекинцы#Переселенцы#Поиск работы#Общество#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Артем Черненко
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