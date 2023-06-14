Доля предприятий старше пяти лет в Белгородской области превысила 57%

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Белгородской области насчитали 11 635 предприятий, которым уже более пяти лет. Их доля составила 57,8%. Предприятий в возрасте младше пяти лет в регионе 8508 — 42,2%.
В соседней Воронежской области организаций старше пяти лет насчитывается 17 893. Их доля составляет 56,9%. Менее пяти лет — 13 566. Это 43,1%. В Курской области предприятий старше пяти лет 6581, меньше пяти лет — 4586. Доля составляет 58,9% и 41,1% соответственно.
В Липецкой области предприятий, которым более пяти лет, зарегистрировано 7261 — 53,7%. Тех, которым меньше пяти лет, — 6271, или 46,3%. В Тамбовской области 5519 предприятий старше пяти лет, или 62,6%. В регионе насчитали 3296 предприятий, которым менее пяти лет. Их доля составляет 37,4%.