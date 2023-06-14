Доля предприятий старше пяти лет в Белгородской области превысила 57%

В Липецкой области предприятий, которым более пяти лет, зарегистрировано 7261 — 53,7%. Тех, которым меньше пяти лет, — 6271, или 46,3%. В Тамбовской области 5519 предприятий старше пяти лет, или 62,6%. В регионе насчитали 3296 предприятий, которым менее пяти лет. Их доля составляет 37,4%.