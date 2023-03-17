Малый и средний бизнес заключил льготные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Средства получат в том числе разработчики программного обеспечения, производители горнодобывающего и энергосберегающего осветительного оборудования.
Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году организация планирует выдать не менее 15 миллиардов рублей льготных кредитов по ставке 3% годовых. Он отметил, что средства должны получить по крайней мере 100 хай-тек предприятий и что условия для получения финансирования сейчас упрощены, передает ria.ru.
Поддержка высокотехнологичным компаниям предоставляется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», а приоритетными для участия в ней являются предприятия из 16 отраслей, включая искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, биотехнологии и фармацевтика.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил важность поддержки отечественных инновационных компаний. По его словам, это направление стало одним из ключевых для банка. Так, за несколько месяцев 2023 года учреждение заключило договоры с 11 инновационными компаниями на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
В числе получателей финансирования оказались резидент Фонда «Сколково» «СмартСтаффинг» (150 млн рублей), который потратит средства на создание цифровой платформы для управления IT-проектами. Еще 100 миллионов рублей получит разработчик развлекательной системы для пассажиров общественного транспорта «Топмедиа» из Томска.
Напомним, МСП Банк стал оператором программы правительства «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле прошлого года. В рамках программы хай-тек-компании могут получить до 500 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3% годовых.
МСП Банк участвует в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.