Малый и средний бизнес заключил льготные кредиты на сумму 1,2 млрд рублей

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в этом году организация планирует выдать не менее 15 миллиардов рублей льготных кредитов по ставке 3% годовых. Он отметил, что средства должны получить по крайней мере 100 хай-тек предприятий и что условия для получения финансирования сейчас упрощены, передает ria.ru.