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Вячеслав Гладков: Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении

20 апреля 2023, 10:17
Фото: правительство Белгородской области

Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским предприятиям

Белгородская область получит 800 млн рублей на помощь предприятиям.

В ходе отчёта о работе белгородского правительства в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи бизнесу, который пострадал в ходе обстрелов: «Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении от разрушений».

Ранее правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств (1,3 млрд рублей) трём регионам. Белгородская область получит 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. Деньги поступят в ближайшее время.

Несмотря на сложную обстановку, область не должна остановиться в своём развитии.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Предприятия#Материальная помощь#Восстановление#Разрушения#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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