Вячеслав Гладков: Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении

В ходе отчёта о работе белгородского правительства в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи бизнесу, который пострадал в ходе обстрелов: «Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении от разрушений».