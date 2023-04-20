Вячеслав Гладков: Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В ходе отчёта о работе белгородского правительства в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи бизнесу, который пострадал в ходе обстрелов: «Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановлении от разрушений».
Ранее правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств (1,3 млрд рублей) трём регионам. Белгородская область получит 800 млн рублей на восстановление пострадавших при обстрелах предприятий. Деньги поступят в ближайшее время.
Несмотря на сложную обстановку, область не должна остановиться в своём развитии.
Вячеслав Гладков