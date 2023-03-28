Государственные компании России будут развивать малый и средний бизнес

Программа “выращивания” подрядчиков появилась после изменения законодательства о развитии МСП. Механизм позволяет госкомпаниям создавать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им финансовую и правовую помощь. Также поправки в закон дали возможность МСП заключать долгосрочные контракты с крупными заказчиками по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). То есть малый и средний бизнес может брать кредиты на развитие своего производства, а госкомпании в течение нескольких лет должны будут закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме, передает vedomosti.ru.