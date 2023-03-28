Государственные компании России будут развивать малый и средний бизнес

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Программа “выращивания” подрядчиков появилась после изменения законодательства о развитии МСП. Механизм позволяет госкомпаниям создавать индивидуальные программы развития поставщиков, в том числе оказывать им финансовую и правовую помощь. Также поправки в закон дали возможность МСП заключать долгосрочные контракты с крупными заказчиками по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием). То есть малый и средний бизнес может брать кредиты на развитие своего производства, а госкомпании в течение нескольких лет должны будут закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме, передает vedomosti.ru.
Чтобы участвовать в программе, МСП должны состоять в едином реестре, не иметь долгов по обязательным платежам, не значиться в списке недобросовестных поставщиков, а также не быть аффилированными с заказчиком. Кроме того, компания должна заниматься производством инновационных товаров на территории России. При этом, со своей стороны, госкомпания может требовать у партнеров наличия персонала определенной квалификации и нужного оборудования.
Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что сегодня у российского сегмента МСП появилась возможность заменить покинувших страну иностранных конкурентов. По его словам, качество и объемы их продукции ранее могли не соответствовать требованиям заказчиков, поэтому программа по “выращиванию” подрядчиков может стать одним из действенных инструментов импортозамещения.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что после ухода иностранцев с российского рынка госкорпорации ищут новых поставщиков, поэтому актуальность таких программ резко выросла.
По его словам, программа поможет малому и среднему бизнесу найти новых покупателей, развивать производство и наращивать мощности. Он пояснил, что до принятия закона госкомпании не могли давать преференции поставщикам, что сдерживало развитие компаний-подрядчиков.