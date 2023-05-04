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Малому и среднему бизнесу в Белгороде продлили послабление по аренде до конца года

4 мая 2023, 12:31
Фото: 1MI
Льгота по договорам аренды имущества (включая землю) из городской собственности продолжит действовать до конца текущего года, следует из постановления мэрии.

В Белгороде продлили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь о льготной аренде имущества (включая землю) из городской собственности. Действие меры поддержки продлили до конца года.

Согласно постановлению, льгота распространяется на малый и средний бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации. До конца текущего года плату по договорам аренды имущества из городской собственности повышать не будут.

Меру поддержки ввели ещё в прошлом году. Тогда, помимо прочего, для некоторых категорий предусмотрели льготную арендную плату в размере одного рубля. На участках разрешалось разместить социально-культурные и коммунально-бытовые объекты.

Представители малого и среднего бизнеса в Белгороде смогут арендовать землю за рубль
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Город#МСП#Меры поддержки#Нко#Мэрия
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