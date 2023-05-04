Малому и среднему бизнесу в Белгороде продлили послабление по аренде до конца года

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Белгороде продлили меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь о льготной аренде имущества (включая землю) из городской собственности. Действие меры поддержки продлили до конца года.
Согласно постановлению, льгота распространяется на малый и средний бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации. До конца текущего года плату по договорам аренды имущества из городской собственности повышать не будут.
Меру поддержки ввели ещё в прошлом году. Тогда, помимо прочего, для некоторых категорий предусмотрели льготную арендную плату в размере одного рубля. На участках разрешалось разместить социально-культурные и коммунально-бытовые объекты.