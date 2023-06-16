Минпромторг РФ сформировал план по восстановлению предприятий в Шебекино

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Минпромторг РФ сформировал план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстрелах ВСУ предприятий в Шебекино. Ведомство готовит отдельную программу поддержки пострадавших из-за атак противника мощностей.
Как заявил глава федерального министерства Денис Мантуров, программу рассмотрят в правительстве. Это касается мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, которые пострадали из-за обстрелов со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести матпомощь потерявшим работу из-за обстрелов белгородцам. Только в Шебекино пострадали десять промышленных предприятий. На их восстановление необходимо порядка 13 млрд рублей.