Аптеки и магазины в Шебекино возобновляют работу после обстрелов

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Владимир Жданов заявил, что с сегодняшего дня открываются центральные городские аптеки. Работают пока не все: например, по улице Ленина в центре Шебекино открылась пока только социальная аптека, частные же стоят ещё закрытыми.
Магазины работают. Наряду с тем, как мы запускали электросистемы, мы вели и переговоры с бизнесом. Сегодня центральные гипермаркеты у нас работают. Мы отработали первоочередную поставку продукции. Местные сети — спасибо им большое. Они откликнулись первые, но изменён график их работы, до 21 часа.
Владимир Жданов
Глава горокруга добавил, что обстрелы города сейчас прекратились. Громкие звуки, которые иногда слышно, — работа ВС РФ. Оперативный штаб работает круглосуточно: обходятся дома, закрывается тепловой контур домов. Инженерные сети также восстановлены, сейчас работа ведётся в «точечном» режиме — по конкретным улицам и адресам.