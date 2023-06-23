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Аптеки и магазины в Шебекино возобновляют работу после обстрелов

23 июня 2023, 14:16
Фото: Bel.ru
Первые центральные аптеки и сетевые магазины уже начали свою работу, сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Владимир Жданов заявил, что с сегодняшего дня открываются центральные городские аптеки. Работают пока не все: например, по улице Ленина в центре Шебекино открылась пока только социальная аптека, частные же стоят ещё закрытыми.

Магазины работают. Наряду с тем, как мы запускали электросистемы, мы вели и переговоры с бизнесом. Сегодня центральные гипермаркеты у нас работают. Мы отработали первоочередную поставку продукции. Местные сети — спасибо им большое. Они откликнулись первые, но изменён график их работы, до 21 часа.
Владимир Жданов

Глава горокруга добавил, что обстрелы города сейчас прекратились. Громкие звуки, которые иногда слышно, — работа ВС РФ. Оперативный штаб работает круглосуточно: обходятся дома, закрывается тепловой контур домов. Инженерные сети также восстановлены, сейчас работа ведётся в «точечном» режиме — по конкретным улицам и адресам.

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