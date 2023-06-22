Подомовой обход продолжается в Шебекино Белгородской области

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В задачи специалистов входит осмотр оставшихся домов, опись жильцов и фиксация возможных разрушений. Задействованы в работе порядка 400 человек: это отряды из разных округов Белгородской области, за каждым из которых закреплён свой участок.
Здесь не сильные повреждения, в частном секторе. Чаще — осколочные какие-то. У нас в списках тоже есть многоквартирный сектор, но сейчас мы работаем здесь. Большую часть мы уже обошли. Сегодня должны закончить. Но я говорю только про свой участок, а мы сами из Прохоровки.
Альмира Давыдова, замглавы района по обеспечению жизнедеятельности
Проводятся и восстановительные работы: мастера закрывают тепловой контур зданий, ремонтируют фасады, в том числе больницы. Последняя уже частично функционирует.
Ранее губернатор Заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района. поручил специалистам провести осмотр разрушенных домов в Шебекино. По его словам, понадобится на эту работу три дня.