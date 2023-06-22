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Подомовой обход продолжается в Шебекино Белгородской области

22 июня 2023, 12:44
Специалисты из разных округов региона продолжают изучать дома в пострадавшем от обстрелов Шебекино. Работают над этим порядка 400 человек.

В задачи специалистов входит осмотр оставшихся домов, опись жильцов и фиксация возможных разрушений. Задействованы в работе порядка 400 человек: это отряды из разных округов Белгородской области, за каждым из которых закреплён свой участок.

Здесь не сильные повреждения, в частном секторе. Чаще — осколочные какие-то. У нас в списках тоже есть многоквартирный сектор, но сейчас мы работаем здесь. Большую часть мы уже обошли. Сегодня должны закончить. Но я говорю только про свой участок, а мы сами из Прохоровки.
Альмира Давыдова, замглавы района по обеспечению жизнедеятельности
Фото: Bel.ru

Проводятся и восстановительные работы: мастера закрывают тепловой контур зданий, ремонтируют фасады, в том числе больницы. Последняя уже частично функционирует.

Фото: Bel.ru

Ранее губернатор Заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района. поручил специалистам провести осмотр разрушенных домов в Шебекино. По его словам, понадобится на эту работу три дня.

Люди и кошки: что происходит в пострадавшем от обстрелов Шебекино
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