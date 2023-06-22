Что говорят о жизни в Шебекино местные жители: видео

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Жители Шебекино постепенно возвращаются в город. Те, у кого квартиры разрушены, приезжают сюда за вещами. Есть и те, кому во время обстрелов удалось избежать худшего: эти люди либо прибывают обратно из ПВР и от родственников, либо и не уезжали вовсе.
Жители частного сектора помечают свои дома табличками — чтобы избежать прихода возможных мародёров. В основном остаются в своих домах люди пожилые: переезжать им уже тяжело, поэтому приходится учить различия звуков «прилёта» и «отлёта» и надеяться на лучшее.
Люди возвращаются. В целом, сейчас спокойнее, и вы это чувствуете. Слышны где-то громкие звуки, но это работают наши вооружённые силы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга