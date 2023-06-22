Что говорят о жизни в Шебекино местные жители: видео

Жители Шебекино постепенно возвращаются в город. Те, у кого квартиры разрушены, приезжают сюда за вещами. Есть и те, кому во время обстрелов удалось избежать худшего: эти люди либо прибывают обратно из ПВР и от родственников, либо и не уезжали вовсе.