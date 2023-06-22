Кормят на убой, но хочется домой: что рассказывают проживающие в общежитиях шебекинцы

Пострадавшее от обстрелов Шебекино в Белгородской области возвращается к жизни. Но вот в сам город возвращаются пока не все: часть местных осталась в ПВР, например, в общежитиях. Мы поговорили с ними и узнали, как они оценивают свои нынешние условия.

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