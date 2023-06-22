Кормят на убой, но хочется домой: что рассказывают проживающие в общежитиях шебекинцы

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Часть отселённых шебекинцев расселили по общежитиям НИУ «БелГУ». Для этого некоторым студентам пришлось пожертвовать своими насиженными местами и передвинуться в комнаты на других этажах. И теперь студгородок напоминает больше санаторий или гостиницу «Амакс», где переселенцы живут уже больше года.
И пусть не обошлось без конфликтов, но шебекинские пенсионеры со студентами вроде бы как ужились. Да и надолго шебекинцы здесь оставаться не хотят — желание вернуться домой у всех сильное.
Когда заваруха началась, сказали мне собираться и ехать в Белгород. Живём здесь уже три недели. Я доволен всем, никаких нет претензий. Врачи тут меня восстанавливали — даже здоровье мне тут поправили. Пока тут окопались. Что будет дальше — поглядим.
Фёдор, пенсионер из Шебекино
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