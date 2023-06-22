Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Кормят на убой, но хочется домой: что рассказывают проживающие в общежитиях шебекинцы

22 июня 2023, 14:42
Фото: Bel.ru
Пострадавшее от обстрелов Шебекино в Белгородской области возвращается к жизни. Но вот в сам город возвращаются пока не все: часть местных осталась в ПВР, например, в общежитиях. Мы поговорили с ними и узнали, как они оценивают свои нынешние условия.

Часть отселённых шебекинцев расселили по общежитиям НИУ «БелГУ». Для этого некоторым студентам пришлось пожертвовать своими насиженными местами и передвинуться в комнаты на других этажах. И теперь студгородок напоминает больше санаторий или гостиницу «Амакс», где переселенцы живут уже больше года.

И пусть не обошлось без конфликтов, но шебекинские пенсионеры со студентами вроде бы как ужились. Да и надолго шебекинцы здесь оставаться не хотят — желание вернуться домой у всех сильное.

Когда заваруха началась, сказали мне собираться и ехать в Белгород. Живём здесь уже три недели. Я доволен всем, никаких нет претензий. Врачи тут меня восстанавливали — даже здоровье мне тут поправили. Пока тут окопались. Что будет дальше — поглядим.
Фёдор, пенсионер из Шебекино

Больше рассказов — в видео.

Видео: Bel.ru
Что говорят о жизни в Шебекино местные жители: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Подомовой обход продолжается в Шебекино Белгородской областиЛюди и кошки: что происходит в пострадавшем от обстрелов ШебекиноЖительница Шебекино рассказала о разрушенной из-за обстрелов ВСУ квартире
#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекино#Эксклюзив#Общество#Приграничье#Разрушения#Переселенцы#Шебекинцы#Видео
Подпишитесь
Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе
Сегодня, 08:02
Частный дом и ЛЭП пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 10:14
«Выли, скулили, а в квартиру не попасть»: волонтёры — о спасении животных в Шебекино
Сегодня, 13:58
Работу батальона «Ахмат» в Белгородской области показали журналистам
Сегодня, 07:45
Четыре МКД и 462 частных дома пострадали в Новой Таволжанке
Сегодня, 06:50
Следком возбудил уголовное дело в отношении начальника факультета БелЮИ
Сегодня, 13:55