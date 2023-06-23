Шебекинцы продолжают ездить в «родную» больницу из Белгорода

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как рассказала врач, больница работает уже третий день — с 21 июня. За предыдущие двое суток, по словам Олеси Нестеренко, обратилось порядка 70 человек. За сегодня — ещё 30. Интересно, что больницу уже успели посетить даже те шебекинцы, которые оказались в ПВР Белгорода.
С каждым днём поток пациентов возрастает. Мы постарались максимально перекрыть весь спектр возможных медицинских услуг, которые можно оказывать здесь жителям, на месте.
Олеся Нестеренко
Здание больницы пострадало только снаружи. Сейчас медики работают на территории хирургического корпуса. Там ведут прием педиатр, лор, хирург, терапевт, врач-реаниматолог и другие специалисты.
Жалуются чаще всего на обострение хронических заболеваний, различные травмы и укусы собак. Обращаются в больницу за перевязками, приходят и по плановым визитам. Например, к своему акушеру-гинекологу.
При этом шебекинцы не обращались из-за ран, полученных непосредственно при обстрелах города. Вероятно, им помогали уже в скорой помощи, совместно с которой работает больница.