Шебекинцы продолжают ездить в «родную» больницу из Белгорода

Как рассказала врач, больница работает уже третий день — с 21 июня. За предыдущие двое суток, по словам Олеси Нестеренко, обратилось порядка 70 человек. За сегодня — ещё 30. Интересно, что больницу уже успели посетить даже те шебекинцы, которые оказались в ПВР Белгорода.