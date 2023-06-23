Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Изображение материала

Шебекинцы продолжают ездить в «родную» больницу из Белгорода

23 июня 2023, 13:57
Фото: Bel.ru
Главврач ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» Олеся Нестеренко сообщила, что после открытия города поток только увеличился. Так, в медучреждении успели побывать даже те шебекинцы, которые уже переехали в Белгород.

Как рассказала врач, больница работает уже третий день — с 21 июня. За предыдущие двое суток, по словам Олеси Нестеренко, обратилось порядка 70 человек. За сегодня — ещё 30. Интересно, что больницу уже успели посетить даже те шебекинцы, которые оказались в ПВР Белгорода.

С каждым днём поток пациентов возрастает. Мы постарались максимально перекрыть весь спектр возможных медицинских услуг, которые можно оказывать здесь жителям, на месте.
Олеся Нестеренко

Здание больницы пострадало только снаружи. Сейчас медики работают на территории хирургического корпуса. Там ведут прием педиатр, лор, хирург, терапевт, врач-реаниматолог и другие специалисты.

Жалуются чаще всего на обострение хронических заболеваний, различные травмы и укусы собак. Обращаются в больницу за перевязками, приходят и по плановым визитам. Например, к своему акушеру-гинекологу.

При этом шебекинцы не обращались из-за ран, полученных непосредственно при обстрелах города. Вероятно, им помогали уже в скорой помощи, совместно с которой работает больница.

Больница в пострадавшем от обстрелов Шебекино приняла 70 пациентов
Узнать подробнее
Читайте также:
Кормят на убой, но хочется домой: что рассказывают проживающие в общежитиях шебекинцыПодомовой обход продолжается в Шебекино Белгородской областиЧто говорят о жизни в Шебекино местные жители: видео
#Артем Черненко#Общество#Шебекинская ЦРБ#Больница#Пациенты#Жалобы#Эксклюзив#Спецоперация#Белгородская область#Шебекино
Подпишитесь
Вывезенные белгородцы смогут воспользоваться новой схемой получения жилья
Сегодня, 13:29
Приграничные белгородские фирмы платят надбавки работникам для сохранения коллектива
Сегодня, 14:04
Порядка 10% жителей белгородского приграничья готовы доплатить за новое жильё
Сегодня, 13:43
В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
Сегодня, 10:06
Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей
Сегодня, 13:45
Детский омбудсмен Пятых и военкор Поддубный попали в санкционный список ЕС
Сегодня, 13:23