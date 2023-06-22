Белгородских волонтёров поощрят в День молодёжи

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
24 июня в Белгороде и Старом Осколе пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. В рамках деловой программы состоится поощрение волонтёров. Добровольцы получат благодарности и другие поощрения.
Ребят очень много. Это даже не десяток. Ребята выкладываются, как бы ни было сложно. Они стойко выносят все испытания.
Татьяна Киреева
Киреева также рассказала, что для участия в деловой и вечерней программах необходимо пройти регистрацию. В целом площадки начнут работать с 10:00. В рамках празднования молодые предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса.
Небольшие локации будут работать и на открытых площадках. Подробнее в материале Бел.Ру.