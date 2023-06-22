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Белгородских волонтёров поощрят в День молодёжи

22 июня 2023, 09:22
Фото: 1MI
Добровольцы получат благодарности и другие поощрения. Подробнее сообщила региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева.

24 июня в Белгороде и Старом Осколе пройдут мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. В рамках деловой программы состоится поощрение волонтёров. Добровольцы получат благодарности и другие поощрения.

Ребят очень много. Это даже не десяток. Ребята выкладываются, как бы ни было сложно. Они стойко выносят все испытания.
Татьяна Киреева

Киреева также рассказала, что для участия в деловой и вечерней программах необходимо пройти регистрацию. В целом площадки начнут работать с 10:00. В рамках празднования молодые предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса.

Небольшие локации будут работать и на открытых площадках. Подробнее в материале Бел.Ру.

Белгородцам нужно пройти регистрацию для участия в мероприятиях в День молодёжи
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Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе
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