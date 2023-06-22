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Белгородцам нужно пройти регистрацию для участия в мероприятиях в День молодёжи

22 июня 2023, 08:24
Фото: 1MI
Об этом сообщила министр по делам молодёжи региона Татьяна Киреева. Речь идёт о мероприятиях, которые пройдут в закрытых помещениях. Что касается уличных событий, регистрация не нужна.

По словам Киреевой, в День молодёжи (24 июня) больших уличных мероприятий не будет ни в Белгороде, ни в Старом Осколе. Вместо этого события пройдут на территории «Белгород-Арены» в областном центре и старооскольском ДС «Аркада».

На эти мероприятия для обеспечения безопасности необходимо заранее зарегистрироваться на сайте kassir.ru.

Меры безопасности — прежде всего. На уличные площадки регистрация не нужна. А на деловую и вечернюю программу обязательно нужна, чтобы мы могли обеспечить безопасность мероприятия.
Татьяна Киреева

Киреева также рассказала о том, какие мероприятия состоятся в День молодёжи. Подробнее — по ссылке.

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#Мероприятия#Регистрация#Прездник#Общество#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Старый Оскол#Татьяна Киреева#Кристина Семенчук
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