Белгородцам нужно пройти регистрацию для участия в мероприятиях в День молодёжи

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам Киреевой, в День молодёжи (24 июня) больших уличных мероприятий не будет ни в Белгороде, ни в Старом Осколе. Вместо этого события пройдут на территории «Белгород-Арены» в областном центре и старооскольском ДС «Аркада».
На эти мероприятия для обеспечения безопасности необходимо заранее зарегистрироваться на сайте kassir.ru.
Меры безопасности — прежде всего. На уличные площадки регистрация не нужна. А на деловую и вечернюю программу обязательно нужна, чтобы мы могли обеспечить безопасность мероприятия.
Татьяна Киреева
Киреева также рассказала о том, какие мероприятия состоятся в День молодёжи. Подробнее — по ссылке.