Белгородских молодых людей в День молодёжи проконсультируют по ведению бизнеса

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как отметила чиновница, в Белгородской области много молодых людей, которые что-то делают своими руками. Кто-то занимается кондитерскими изделиями, кто-то шитьём, букетами.
Мы видели, сколько молодёжи приходит на ярмарки и встречи со спикерами, чтобы получить знание от первого лица о том, как организовать свой бизнес, как монетизировать своё дело.
Татьяна Киреева
Поэтому в День молодёжи, который пройдёт 24 июня, как на площадке в Белгороде («Белгород-Арена»), так и в Старом Осколе (ДС «Аркада») молодым людям, которые развивают свой бизнес, расскажут, как двигаться дальше.
Молодёжь сможет получить информацию, проконсультироваться. Узнать, какие есть грантовые поддержки.
Татьяна Киреева