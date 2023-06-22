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Белгородских молодых людей в День молодёжи проконсультируют по ведению бизнеса

22 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
Подсказки предприниматели смогут получить в Белгороде и Старом Осколе в рамках деловой программы праздника. Об этом рассказала региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева.
Сюжет
Бизнес

Как отметила чиновница, в Белгородской области много молодых людей, которые что-то делают своими руками. Кто-то занимается кондитерскими изделиями, кто-то шитьём, букетами.

Мы видели, сколько молодёжи приходит на ярмарки и встречи со спикерами, чтобы получить знание от первого лица о том, как организовать свой бизнес, как монетизировать своё дело.
Татьяна Киреева

Поэтому в День молодёжи, который пройдёт 24 июня, как на площадке в Белгороде («Белгород-Арена»), так и в Старом Осколе (ДС «Аркада») молодым людям, которые развивают свой бизнес, расскажут, как двигаться дальше.

Молодёжь сможет получить информацию, проконсультироваться. Узнать, какие есть грантовые поддержки.
Татьяна Киреева
Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе
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Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе
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