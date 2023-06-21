В День молодёжи в Белгороде выступят Вахтанг и Андрей Гризли

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
С 11 до 13 часов 24 июня в «Белгород-Арене» планируется концерт, посвящённый Дню молодёжи. Его хедлайнерами станут известные музыканты Вахтанг и Андрей Гризли, они исполнят главные свои хиты.
Количество мест на этот концерт в целях безопасности ограничено. Вход будет бесплатный, но нужно будет зарегистрироваться на сайте kassir.ru. На данный момент доступно 479 билетов.
В Белгороде решили организовать активности в молодёжный праздник, чтобы поддержать молодых людей, особенно волонтёров, которые выполняют большой объём работы, помогая переселенцам из белгородского приграничья.
Мероприятия пройдут на нескольких площадках. Подробная программа будет опубликована позже.