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В День молодёжи в Белгороде выступят Вахтанг и Андрей Гризли

21 июня 2023, 13:48
Фото: страница Андрея Гризли в соцсети "ВКонтакте"
В Белгородской области планируют отметить молодёжный праздник, пусть и в усечённом формате. Планируются различные активности на нескольких площадках, будет и культурная программа.

С 11 до 13 часов 24 июня в «Белгород-Арене» планируется концерт, посвящённый Дню молодёжи. Его хедлайнерами станут известные музыканты Вахтанг и Андрей Гризли, они исполнят главные свои хиты.

Количество мест на этот концерт в целях безопасности ограничено. Вход будет бесплатный, но нужно будет зарегистрироваться на сайте kassir.ru. На данный момент доступно 479 билетов.

В Белгороде решили организовать активности в молодёжный праздник, чтобы поддержать молодых людей, особенно волонтёров, которые выполняют большой объём работы, помогая переселенцам из белгородского приграничья.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках. Подробная программа будет опубликована позже.

День молодёжи в России перенесли на последнюю субботу июня
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#Евгений Грицков#День молодёжи#Программа#Концерт#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вахтанг#Андрей Гризли
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