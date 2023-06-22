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Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе

22 июня 2023, 08:02
Фото: 1MI
Для белгородцев подготовили деловую и культурную программы. Подробнее рассказала региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева.

В текущем году в День молодёжи (24 июня) пройдут мероприятия по различным направлениям. Как отметила Киреева, философия праздника — «движемся навстречу».

Программа начнётся с 10:00 и продлится до вечера. Основные мероприятия в Белгороде пройдут на территории «Белгород-Арены», а в Старом Осколе — в ДС «Аркада». Большой блок выделили под деловую программу.

Традиционно принято считать, что программа на День молодёжи — это вечерний концерт. Но с прошлого года мы организовали деловую программу для того, чтобы день был не только запоминающимся, но и полезным. В этом году будем также развивать коллаборацию с областным проектом «Новые возможности», чтобы рассказать молодым людям о возможностях предпринимательской деятельности.
Татьяна Киреева

Отдельные блоки будут посвящёны волонтёрскому движению и патриотическому воспитанию. Также будут работать площадки для творческих проектов.

Что касается уличных событий, по городу будут действовать малые уличные локации с квартирниками. В частности, творческие коллективы можно будет найти в центре Белгорода, на Белгородском Арбате и около УСК Хоркиной.

А вечером состоится культурная программа.

Напомним, с 11:00 до 13:00 в «Белгород-Арене» выступят музыканты Вахтанг и Андрей Гризли.

В День молодёжи в Белгороде выступят Вахтанг и Андрей Гризли
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#Кристина Семенчук#День молодёжи#Программы#Деловые проекты#Творчество#Общество#Белгород#Старый Оскол#Татьяна Киреева
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