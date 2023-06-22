Как пройдёт День молодёжи в Белгороде и Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В текущем году в День молодёжи (24 июня) пройдут мероприятия по различным направлениям. Как отметила Киреева, философия праздника — «движемся навстречу».
Программа начнётся с 10:00 и продлится до вечера. Основные мероприятия в Белгороде пройдут на территории «Белгород-Арены», а в Старом Осколе — в ДС «Аркада». Большой блок выделили под деловую программу.
Традиционно принято считать, что программа на День молодёжи — это вечерний концерт. Но с прошлого года мы организовали деловую программу для того, чтобы день был не только запоминающимся, но и полезным. В этом году будем также развивать коллаборацию с областным проектом «Новые возможности», чтобы рассказать молодым людям о возможностях предпринимательской деятельности.
Татьяна Киреева
Отдельные блоки будут посвящёны волонтёрскому движению и патриотическому воспитанию. Также будут работать площадки для творческих проектов.
Что касается уличных событий, по городу будут действовать малые уличные локации с квартирниками. В частности, творческие коллективы можно будет найти в центре Белгорода, на Белгородском Арбате и около УСК Хоркиной.
А вечером состоится культурная программа.
Напомним, с 11:00 до 13:00 в «Белгород-Арене» выступят музыканты Вахтанг и Андрей Гризли.