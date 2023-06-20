Вячеслав Гладков поручил провести полное обследование жилфонда в Шебекино за три дня

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Глава региона Вячеслав Гладков провёл расширенное совещание с главами районов и округов по вопросу восстановления Шебекинского горокруга. Губернатор поручил провести полное комиссионное обследование жилищного фонда в Шебекино в течение трёх ближайших дней.
Гладков отметил, что подомовой и поквартирный обходы нужно выполнить оперативно, зафиксировать нанесённый ущерб и начать восстановительные работы. Для качественной и быстрой работы специалистов привлекут со всех муниципалитетов Белгородской области.
Из них сформируют комиссии, которые зафиксируют наличие или отсутствие каких-либо повреждений. По итогам станет понятно, можно или нет восстановить жильё.
Обязательно должна быть фотовидеофиксация наличия или же отсутствия каких-либо повреждений в жилищном фонде. Комиссионное обследование будет идти в течение трёх дней. За это время нам важно сделать всё так, чтобы объём ущерба у всех был полностью оценён. Важно осмотреть каждую квартиру, дом и двор.
Вячеслав Гладков
Губернатор также подчеркнул, что у всех участников комиссии при выполнении задачи должны быть каски и бронежилеты.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в Шебекино уже начали убирать последствия обстрелов. На завершающей стадии находится восстановление энергосистемы. Налаживается подача воды.