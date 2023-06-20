Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Вячеслав Гладков поручил провести полное обследование жилфонда в Шебекино за три дня

20 июня 2023, 06:47
Фото: Правительство Белгородской области
Для качественной и оперативной работы специалистов привлекут со своей Белгородской области. Фиксировать наличие или отсутствие повреждений будут с помощью фото и видео, сообщили в областном правительстве.

Глава региона Вячеслав Гладков провёл расширенное совещание с главами районов и округов по вопросу восстановления Шебекинского горокруга. Губернатор поручил провести полное комиссионное обследование жилищного фонда в Шебекино в течение трёх ближайших дней.

Гладков отметил, что подомовой и поквартирный обходы нужно выполнить оперативно, зафиксировать нанесённый ущерб и начать восстановительные работы. Для качественной и быстрой работы специалистов привлекут со всех муниципалитетов Белгородской области.

Из них сформируют комиссии, которые зафиксируют наличие или отсутствие каких-либо повреждений. По итогам станет понятно, можно или нет восстановить жильё.

Обязательно должна быть фотовидеофиксация наличия или же отсутствия каких-либо повреждений в жилищном фонде. Комиссионное обследование будет идти в течение трёх дней. За это время нам важно сделать всё так, чтобы объём ущерба у всех был полностью оценён. Важно осмотреть каждую квартиру, дом и двор.
Вячеслав Гладков

Губернатор также подчеркнул, что у всех участников комиссии при выполнении задачи должны быть каски и бронежилеты.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Шебекино уже начали убирать последствия обстрелов. На завершающей стадии находится восстановление энергосистемы. Налаживается подача воды.

Гладков рассказал, безопасно ли возвращаться в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов«Мы не имеем права ломать двери». Гладков — о застрявших в Шебекино животных«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
#Кристина Семенчук#Шебекино#Восстановление#Обследование#Жилфонд#Город#Хорошие новости#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Вчера, 12:39
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетит Белгородскую область
Сегодня, 04:33
Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе
Сегодня, 07:53
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Вчера, 12:13
Кадыров рассказал о работе чеченских бойцов на границе Белгородской области
Сегодня, 06:41