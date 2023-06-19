«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Как сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, всего в администрации муниципалитета и подведомственных учреждениях числится 551 сотрудник. На территории округа работают 276 человек. 55 работают на временных рабочих местах за пределами округа. Ещё 53 — дистанционно, это бухгалтерия и те, кто закреплён за реализацией областных и федеральных программ. 87 сотрудников находятся за пределами региона.
Мы всех сотрудников нашли, но они не имеют возможности для работы. Они числятся в муниципалитете. С каждым из них проговорили. Места рабочие за ними закреплены, но у нас сегодня нет возможности, чтобы сотрудники вернулись и исполняли свои обязанности. Мы считаем, что возвращаться преждевременно. Многие помещения у нас разрушены.
Владимир Жданов
В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков отметил, что есть огромный объём работы, людей не хватает.
Мы собираем со всех муниципальных образований людей, «оголяем» все муниципалитеты, а у вас 87 человек, которые будут получать заработную плату, но не будут работать.
Вячеслав Гладков
Жданов добавил, что из уехавших у 36 человек нет жилья. Гладков ответил, что эту проблему можно решить.
Мы решим вопрос с временным жильём. Нам нужно, чтобы органы муниципальной власти были на местах. Большая часть отселённых жителей находятся в Белгороде. Они бегают по всей области. Сотрудники Шебекинской администрации разъехались. Всю работу забрали министерства. Я понимаю, что администрации это удобно. Меня это не устраивает.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор поручил за неделю решить вопрос с возвращением людей.