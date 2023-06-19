«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников

Как сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов, всего в администрации муниципалитета и подведомственных учреждениях числится 551 сотрудник. На территории округа работают 276 человек. 55 работают на временных рабочих местах за пределами округа. Ещё 53 — дистанционно, это бухгалтерия и те, кто закреплён за реализацией областных и федеральных программ. 87 сотрудников находятся за пределами региона.