Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов

Едва ли мы когда-то узнаем, сколько животных забрали наши земляки с собой. У каждого были свои обстоятельства и свои сложности. Конечно, покладистая кошка в переноске отличается от крупной цепной собаки, но осталось много, очень много животных, сотни, может, тысячи — и некому их посчитать.

Те из них, кому повезло, попали в приюты, как сложится их жизнь дальше, мы не знаем, но миска корма и вдоволь воды они будут иметь, пока приюты функционируют. Посмотрите на них, попробуйте представить, как они испуганы и потеряны. Им нельзя объяснить, что происходит и почему.

Двадцать тысяч питомцев — звучит безлико, статистически, но давайте сегодня посмотрим всего на несколько из них.