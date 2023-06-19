Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Трагедия Шебекино уникальна в своём роде, ведь этот небольшой город стал неожиданно горячей точкой конфликта с Украиной.
Это не далёкий горный район, не пустынный сектор Газа, это европейская, родная нам часть России. Здесь всё привычно: сетевые продуктовые магазины, скамейки во дворах, детские сады и водоматы.
Сорок тысяч населения сократилось до двух с половиной тысяч, многие шебекинцы покинули свои дома за последние недели обстрелов. Разъехались кто куда. От Крыма до Москвы. Часть, конечно, обосновалась в Белгороде, в ожидании возможности вернуться домой. У кого не хватило денег на аренду квартиры — размещены в ПВР и снабжаются гуманитарной помощью. Но что же стало с домашними животными в Шебекино?
Всем понятно, что Шебекино — это Россия, так зачем же нужен хэштег #ШебекиноЭтоРоссия? Почему приходится доказывать россиянам, что это важно и серьёзно? Может оттого, что малый этот город едва заметен на обширной карте нашей Родины? Едва ли многие уже в соседней области сразу вспомнят его название, а уж в столице или на Урале — и подавно. Вот и приходится звонить в колокол прессы и гласности в попытке привлечь внимание и обратить внимание на всю трагедию целиком, вместе с сопутствующими потерями.
Каким стало Шебекино после отъезда 95 процентов людей? Закрытые магазины, окна которых завалены мешками с песком, пустота и непривычная тишина. Отсутствие сотовой связи. Светофоры, мигающие оранжевым сигналом на дорогах без автомобилей. Остовы сгоревших машин, повсюду битое стекло, десятки тысяч накрепко запертых за собой дверей.
Объявления на столбах, потерявшие разом свою актуальность, и брошенные домашние животные, бродящие по улицам.
Гуманность иногда принимает самые разные формы. Невозможно было забрать всех животных с собой, но даже после трудного решения не брать собаку с собой перед людьми вставал вопрос, как это сделать.
В частных районах, если люди решали оставить собак, то перед ними стоял выбор — запереть охранника во дворе или выпустить на улицу. Множество и первых, и вторых решений было принято. На пустых улицах собаки сбились в стаи, но еду взять неоткуда. У запертых во дворах собак шансов выжить нет совсем, если бы не волонтёры, старающиеся найти такие дворы и покормить животных.
Социологи ВЦИОМа говорят, что домашние животные есть у 68% россиян. Если без сельхозживотных — у 61%, правда эта статистика учитывает только наличие животных, ведь бывает, что на человека приходится несколько питомцев.
Если в Шебекино до начала спецоперации жило 40 тысяч населения, а осталось 2,5 тыс., то отток населения составил 37,5 тыс., на которых приходилось примерно 22 тысячи животных.
Едва ли мы когда-то узнаем, сколько животных забрали наши земляки с собой. У каждого были свои обстоятельства и свои сложности. Конечно, покладистая кошка в переноске отличается от крупной цепной собаки, но осталось много, очень много животных, сотни, может, тысячи — и некому их посчитать.
Те из них, кому повезло, попали в приюты, как сложится их жизнь дальше, мы не знаем, но миска корма и вдоволь воды они будут иметь, пока приюты функционируют. Посмотрите на них, попробуйте представить, как они испуганы и потеряны. Им нельзя объяснить, что происходит и почему.
Двадцать тысяч питомцев — звучит безлико, статистически, но давайте сегодня посмотрим всего на несколько из них.