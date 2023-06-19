Сколько собак, кошек и коров вывезли из Шебекинского округа после обстрелов

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Помогали при этом многие организации, в том числе «Лучик надежды», «Добрый дом», «Преданность», «Пойдём домой» и другие. На данный момент ожидается дополнительная партия гуманитарной помощи.
В ПВР был также проведён осмотр выехавших животных, это 24 собаки и 16 кошек. Необходимое лечение, где была нужда, провели.
Юлия Щедрина
На сегодняшний день практикуется кормление животных «на выезде»: так, за всё время помощь оказали 904 животным.
Огромный объём работы выполнен. Спасти бедных животных — абсолютно нормальное желание каждого человека. Надеюсь, нормализация текущей работы позволит эту проблему решить.
Вячеслав Гладков
Рассматривали места и для продуктивных домашних животных, таких как коровы. Их перевозили на территории других муниципальных районов — когда позволяла оперативная ситуация. 20 голов были вывезены на летние базы. Кормление организовывали как сами граждане, так и волонтёры.