«Мы не имеем права ломать двери». Гладков — о застрявших в Шебекино животных

Волонтёры предлагали Гладкову выламывать двери для спасения животных в Шебекино

Замгубернатора Юлия Щедрина во время оперсовещания с правительством Белгородской области отметила, что многие животные остались заперты в квартирах в Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пути решения проблемы прорабатываются, но выламывать двери ни у кого нет права.