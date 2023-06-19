«Мы не имеем права ломать двери». Гладков — о застрявших в Шебекино животных

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Гладков заявил, что проводится огромный объём работы, но физически зайти в каждую квартиру возможности нет. Волонтёры предлагали выход, но Гладкова он не устроил.
Мне предложения поступали от волонтёров, говорили: «Давайте ломать стены в домах, пробивая дыры, ломая окна и двери». Мы, абсолютно очевидно, не имеем на это права — это противозаконно. Кроме того, были жители, которые запрещали нам вскрывать двери при предложении это сделать.
Вячеслав Гладков
Там, где доступ к животным есть, работа проводится в полном объёме. Гладков отметил, что по данному направлению большую работу проводит глава Шебекино Владимир Жданов.
Отметим, что 207 собак и 75 кошек были вывезены из Шебекинского горокруга Белгородской области.