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«Мы не имеем права ломать двери». Гладков — о застрявших в Шебекино животных

19 июня 2023, 08:10
Фото: 1MI

Волонтёры предлагали Гладкову выламывать двери для спасения животных в Шебекино

Замгубернатора Юлия Щедрина во время оперсовещания с правительством Белгородской области отметила, что многие животные остались заперты в квартирах в Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что пути решения проблемы прорабатываются, но выламывать двери ни у кого нет права.

Гладков заявил, что проводится огромный объём работы, но физически зайти в каждую квартиру возможности нет. Волонтёры предлагали выход, но Гладкова он не устроил.

Мне предложения поступали от волонтёров, говорили: «Давайте ломать стены в домах, пробивая дыры, ломая окна и двери». Мы, абсолютно очевидно, не имеем на это права — это противозаконно. Кроме того, были жители, которые запрещали нам вскрывать двери при предложении это сделать.
Вячеслав Гладков

Там, где доступ к животным есть, работа проводится в полном объёме. Гладков отметил, что по данному направлению большую работу проводит глава Шебекино Владимир Жданов.

Отметим, что 207 собак и 75 кошек были вывезены из Шебекинского горокруга Белгородской области.

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