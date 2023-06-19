Гладков рассказал, безопасно ли возвращаться в Шебекино

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Во время прямой линии у губернатора поинтересовались, безопасно ли возвращаться в Шебекино. Гладков отметил, что пока нельзя сказать, что это безопасно.
Приехать посмотреть, в каком состоянии находится квартира или дом, я бы рекомендовал сделать это мужчинам, главам семьи. Но в дневное время и при согласовании с администрацией. Будет опасно — контрольные пункты не будут пропускать транспорт.
Вячеслав Гладков
Также губернатор напомнил, что нужно соблюдать меры безопасности при возникновении внештатной ситуации.
Пока не очень правильно оставаться на ночь. Но знаю, что некоторые такое решение принимают.
Вячеслав Гладков