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Гладков рассказал, безопасно ли возвращаться в Шебекино

19 июня 2023, 16:53
Фото: 1MI
С данным вопросом к губернатору Вячеславу Гладкову обратились в ходе прямой линии. Глава региона отметил, что приезжать и смотреть, в каком состоянии квартира или дом, можно, но только после согласования с местной администрацией.

Во время прямой линии у губернатора поинтересовались, безопасно ли возвращаться в Шебекино. Гладков отметил, что пока нельзя сказать, что это безопасно.

Приехать посмотреть, в каком состоянии находится квартира или дом, я бы рекомендовал сделать это мужчинам, главам семьи. Но в дневное время и при согласовании с администрацией. Будет опасно — контрольные пункты не будут пропускать транспорт.
Вячеслав Гладков

Также губернатор напомнил, что нужно соблюдать меры безопасности при возникновении внештатной ситуации.

Пока не очень правильно оставаться на ночь. Но знаю, что некоторые такое решение принимают.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Шебекино#Жители#Гладков#Общество#Губернатор#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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