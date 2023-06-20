Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетит Белгородскую область

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что сегодня, 20 июня, в Белгородскую область с рабочей поездкой приедет уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
Очень благодарен, что она приезжает к нам. Цель — посмотреть проблемы, с которыми столкнулись жители отселённых городов и сёл, жители Шебекинского и Грайворонского округов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее Татьяна Москалькова выступила за необходимость создания правового статуса переселенцев из Белгородской области для сохранения социальных гарантий и предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам.