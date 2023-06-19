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Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

19 июня 2023, 11:45
Фото: ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России. Татьяна Москалькова заявила о необходимости решить вопросы компенсации за утраченное имущество и вопросы по оплате ЖКХ, сообщает ТАСС.

По словам Татьяны Москальковой, для белгородцев, пострадавших из-за обстрелов, необходимо ввести единообразный пакет социальной помощи. Для этого также нужно определить их правовой статус. С соответствующей просьбой Москалькова обратилась в правительство.

По её словам, необходимо решить вопрос компенсации за утраченное имущество, а также вопросы по оплате ЖКХ. Омбудсмен отметила, что нужно разобраться, как осуществляются пенсионные выплаты переселенцам, нет ли препятствий, все ли получили единовременные пособия.

Омбудсмен сообщила, что приедет в Белгородскую область и посетит пункты временного размещения, а после — отправится в Тулу, где также проживают переселенцы из белгородского приграничья.

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#Алина Харина#Социальный пакет#Общество#Вынужденные переселенцы#Белгородская область#Татьяна Москалькова#Омбудсмен
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