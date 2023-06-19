Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

По её словам, необходимо решить вопрос компенсации за утраченное имущество, а также вопросы по оплате ЖКХ. Омбудсмен отметила, что нужно разобраться, как осуществляются пенсионные выплаты переселенцам, нет ли препятствий, все ли получили единовременные пособия.