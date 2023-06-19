Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По словам Татьяны Москальковой, для белгородцев, пострадавших из-за обстрелов, необходимо ввести единообразный пакет социальной помощи. Для этого также нужно определить их правовой статус. С соответствующей просьбой Москалькова обратилась в правительство.
По её словам, необходимо решить вопрос компенсации за утраченное имущество, а также вопросы по оплате ЖКХ. Омбудсмен отметила, что нужно разобраться, как осуществляются пенсионные выплаты переселенцам, нет ли препятствий, все ли получили единовременные пособия.
Омбудсмен сообщила, что приедет в Белгородскую область и посетит пункты временного размещения, а после — отправится в Тулу, где также проживают переселенцы из белгородского приграничья.