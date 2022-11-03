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Гладков: Татьяна Москалькова взяла ситуацию с пленными белгордцами под свой контроль

Сегодня, 14:17
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Гладков обсудил с Москвальковой ситуацию с пленными белгородцами
Семьям попавших в плен помогут и сделают всё для их скорейшего возвращения домой. Губернатор встретился в Москве с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

В рамках рабочей поездки в столицу Вячеслав Гладков обсудил с Татьяной Москальковой ситуацию с пленными белгородцами.

«Я приехал по поручению жён, матерей, близких наших военнослужащих, которые сегодня находятся в плену. Ситуация крайне сложная. Я очень благодарен, что Татьяна Николаевна нам помогает», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Неделю назад Москалькова взяла ситуацию с военнопленными белгородцами под личный контроль. Её подчинённые контактируют с семьями, по каждому человеку собирается информация. Есть договорённость о помощи семьям попавших в плен, для скорейшего их возвращения домой предпримут все усилия.

Вячеслав Гладков: Несколько белгородцев попали в плен
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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Пленные белгородцы#Татьяна Москалькова#СВО
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