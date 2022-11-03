В рамках рабочей поездки в столицу Вячеслав Гладков обсудил с Татьяной Москальковой ситуацию с пленными белгородцами.
«Я приехал по поручению жён, матерей, близких наших военнослужащих, которые сегодня находятся в плену. Ситуация крайне сложная. Я очень благодарен, что Татьяна Николаевна нам помогает», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Неделю назад Москалькова взяла ситуацию с военнопленными белгородцами под личный контроль. Её подчинённые контактируют с семьями, по каждому человеку собирается информация. Есть договорённость о помощи семьям попавших в плен, для скорейшего их возвращения домой предпримут все усилия.