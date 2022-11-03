Неделю назад Москалькова взяла ситуацию с военнопленными белгородцами под личный контроль. Её подчинённые контактируют с семьями, по каждому человеку собирается информация. Есть договорённость о помощи семьям попавших в плен, для скорейшего их возвращения домой предпримут все усилия.