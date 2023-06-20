Кадыров рассказал о работе чеченских бойцов на границе Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Чеченские бойцы приступили к защите границы Белгородской области. По словам Рамзана Кадырова, начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев заступил на дежурство на Грайворонском таможенном пункте.
Сейчас на этом пункте пропуска ржавеет брошенная украинская техника и вооружение.
Напомним, что 22 мая губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.
Позже стало известно, что чеченский спецназ будет защищать Белгородскую область от диверсантов.