Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Изображение материала

Кадыров рассказал о работе чеченских бойцов на границе Белгородской области

20 июня 2023, 06:41
Фото: 1MI
Бойцы приступили к защите Грайворонского таможенного пункта. Подробности Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
Сюжет
СВО

Чеченские бойцы приступили к защите границы Белгородской области. По словам Рамзана Кадырова, начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустам Агуев заступил на дежурство на Грайворонском таможенном пункте.

Сейчас на этом пункте пропуска ржавеет брошенная украинская техника и вооружение.

Напомним, что 22 мая губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.

Позже стало известно, что чеченский спецназ будет защищать Белгородскую область от диверсантов.

Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?«Теперь для бандитов граница закрыта»: Кадыров — о Белгородской областиКадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области
#Спецназ#Спецназ Ахмат#Приграничье#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Рамзан кадыров#Алина Харина#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Вчера, 12:39
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетит Белгородскую область
Сегодня, 04:33
Собакам из Шебекино нашли место в новом приюте в Строителе
Сегодня, 07:53
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Вчера, 12:13
Вячеслав Гладков поручил провести полное обследование жилфонда в Шебекино за три дня
Сегодня, 06:47