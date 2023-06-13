Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области

Во время вчерашней встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, депутата Госдумы Адама Делимханова и представителей Минобороны и регионального управления Росгвардии обсуждался вопрос взаимодействия по предотвращению диверсионных вылазок со стороны украинских формирований в приграничных районах.