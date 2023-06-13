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Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области

13 июня 2023, 14:30
Фото: 1MI

Кадыров сообщил о переводе бойцов «Запад-Ахмат» в Белгородскую область

Помощь «Ахмата» должна помочь обезопасить приграничные районы от диверсионных вылазок со стороны Украины, сообщил в соцсетях Рамзан Кадыров.
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СВО

Во время вчерашней встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, депутата Госдумы Адама Делимханова и представителей Минобороны и регионального управления Росгвардии обсуждался вопрос взаимодействия по предотвращению диверсионных вылазок со стороны украинских формирований в приграничных районах.

В этой работе задействуют бойцов батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, они должны помочь в решении задачи.

По словам Кадырова, выработаны эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях. Глава Чечни уверен, что поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий.

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#Евгений Грицков#Спецназ Ахмат#Приграничье#Украинская ДРГ#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Рамзан кадыров
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