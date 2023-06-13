Кадыров: Бойцы «Ахмата» будут задействованы в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Во время вчерашней встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, депутата Госдумы Адама Делимханова и представителей Минобороны и регионального управления Росгвардии обсуждался вопрос взаимодействия по предотвращению диверсионных вылазок со стороны украинских формирований в приграничных районах.
В этой работе задействуют бойцов батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, они должны помочь в решении задачи.
По словам Кадырова, выработаны эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях. Глава Чечни уверен, что поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий.