Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:22
Особый правовой режим подразумевает временные ограничения и специальные меры силовых структур, в том числе проверку документов граждан, усиление общественного порядка и приостановка опасных производств, которые связаны со взрывчатыми, редиоактивными и биологически активными веществами.
Более подробно с действием нового режима можно ознакомиться в документе правительства Белгородской области.
Напомним, введение специального режима контртеррористической операции в Белгородской области связано с проникновением в регион украинских диверсантов. Это случилось 22 мая в Грайворонском горокруге. В результате обстрела округа ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.