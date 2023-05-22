Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Изображение материала

Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области

22 мая 2023, 15:15
Фото: Bel.ru
В связи с проникновением на территорию Белгородской области украинских диверсантов с 22 мая в регионе вводится режим контртеррористической операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Особый правовой режим подразумевает временные ограничения и специальные меры силовых структур, в том числе проверку документов граждан, усиление общественного порядка и приостановка опасных производств, которые связаны со взрывчатыми, редиоактивными и биологически активными веществами.

Более подробно с действием нового режима можно ознакомиться в документе правительства Белгородской области.

Напомним, введение специального режима контртеррористической операции в Белгородской области связано с проникновением в регион украинских диверсантов. Это случилось 22 мая в Грайворонском горокруге. В результате обстрела округа ранения получили четыре человека: двое мужчин и две женщины.

ДРГ, обстрелы и фейки: хроника украинской атаки на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области наблюдаются перебои со связью и интернетом«Их сделали смертниками». Военкор Поддубный — о нападении ДРГ на Белгородскую область
#Артем Черненко#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Особый режим#Ограничения
Подпишитесь
В ходе атаки ДРГ пострадали восемь белгородцев
Сегодня, 16:29
Пострадавшие и попадание в администрацию: Гладков рассказал о ситуации в Грайвороне
Сегодня, 13:57
В белгородском МЧС опровергают объявление эвакуации
Сегодня, 13:46
После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК
Сегодня, 13:28
Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область
Сегодня, 12:52