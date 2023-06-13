Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?

Создан «Ахмат» был в 2009 году. В это воинское подразделение вошли наиболее опытные бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики: с тех пор в СМИ и интернете их прозвали «кадыровцами». Главным их достоинством считают умение противостоять именно террористам, в том числе и диверсантам. На данный момент в составе «Ахмата» не только чеченцы, но и русские контрактники.