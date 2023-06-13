Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Согласно открытым данным, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» входит в состав Росгвардии. Дислоцируется он в Чеченской республике: оно и логично, учитывая, что назван отряд в честь Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова.
Создан «Ахмат» был в 2009 году. В это воинское подразделение вошли наиболее опытные бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики: с тех пор в СМИ и интернете их прозвали «кадыровцами». Главным их достоинством считают умение противостоять именно террористам, в том числе и диверсантам. На данный момент в составе «Ахмата» не только чеченцы, но и русские контрактники.
Командует «Ахматом» с 2022 года Апты Алаудинов — по словам Кадырова, тот лично участвовал в «зачистке территорий» и многочисленных «огневых контактах» во время СВО на Украине. В августе прошлого год Алаудинову присвоили звание Героя России.
Ранее о готовности перебросить силы чеченских воинов в Белгородскую область глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял лично. Несмотря на то, что «Верховному Главнокомандующему виднее», Кадыров всё же напомнил, что с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, «можно было бы разобраться силами чеченских подразделений».
Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырёх десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя.
Рамзан Кадыров
Адам Делимханов воевал на стороне РФ во время Второй Чеченской войны с 1999 года. Ряд СМИ утверждает, что он является двоюродным братом Кадырова. На выборах 2 декабря 2007 года Делимханов был впервые избран в Государственную думу: там он занимает должность заместителя председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике.
В апреле прошлого года Делимханову присвоили звание Героя Российской Федерации.
Интересно, что Гладков рассказал о встрече с Делихмановым 12 июня — в этот же день Минобороны РФ сообщило о заключении первого контракта с добровольческим формированием в зоне СВО. Этим формированием стал отряд «Ахмат». На подписании документов присутствовал и Делимханов. Он прокомментировал это событие следующим образом:
На сегодняшний день решение, принятое в данном формате, является основополагающим и по сути своей сделает так, что наши подразделения будут уже уравнены во всех отношениях: и в соцпакетах, и в обеспечении. Считаю, что это очень благое дело. Спасибо руководителям, которые приняли такое решение.
Адам Делимханов
И хотя подробностями с встречи Гладков не поделился, можно предположить, что обсуждали они с Делимхановым именно противодействие диверсантам. Тем более, что сегодня это подтвердил и Рамзан Кадыров.
Как рассказал Кадыров, с Гладковым и представителями Минобороны обсуждались вопросы «взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах». Для этих целей задействуют как раз бойцов батальона «Запад-Ахмат».
На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях. Уверен, что с учётом высокой боеспособности батальона «Запад-Ахмат» поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий.
Рамзан Кадыров
Таким образом, чеченский спецназ будет защищать регион от диверсантов, которые не так давно совершили ряд вылазок в приграничную зону.
Отметим, что до этого у Делимханова случился конфликт с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным: ранее тот заявил, что не знает, чем «Ахмат» занимается в ЛНР. Делимханов ответил, что Пригожину об этом знать и не нужно:
Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Мне непонятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания.
Адам Делимханов
В конфликт затем вмешался и Кадыров: он заявил, что созвонился с Пригожиным, «чтобы поставить точку». В итоге точка оказалась «с запятой», конфликт притормозили, но, как говорится, осадок остался.
Заметим также, что Белгородская область — одна из немногих, где не открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Также Евгений Пригожин в том году начинал строить оборонительную черту в Белгородской области на границе с Украиной за свой счёт. Тогда сооружение прозвали «линией Вагнера». Однако потом стало известно, что Пригожин покинул регион и больше не имеет отношения к засечной черте.