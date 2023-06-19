Семь районов Белгородской области обстреляли 18 июня из артиллерии и миномётов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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18 июня по селу Солнцевка Белгородского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка — пять снарядов, а по селу Наумовка — два. Пострадавших и разрушений нет.
Пять миномётных снарядов выпустили по окраине села Казачье-Рудченское Борисовского района. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Волоконовском районе зафиксировано 55 прилётов. Обстреливали из миномётов и артиллерии. По окраине села Тишанка выпустили 29 снарядов, по окраине хутора Старый — 18, по хутору Киселёв — восемь. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По селу Козинка Грайворонского округа выпустили 15 миномётных снарядов. Ещё три снаряда упали рядом с селом. Из гранатомёта 10 выстрелов пришлось на село Сподарюшино. Обошлось без последствий.
В Краснояружском районе из миномёта обстреляны окраины сёл Графовка и Демидовка — зафиксировано четыре и один прилёт соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
По посёлку Ленинский Шебекинского округа выпустили 11 миномётных снарядов, ещё восемь снарядов — по селу Терезовка, пять — по МАПП «Шебекино» и три — по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром (четыре прилёта) и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка (восемь прилётов). Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Валуйском горокруге из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — зафиксировано три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. Три взрывных устройства с беспилотника сбросили в селе Новопетровка. Никто не пострадал, однако повреждения получили два транспортных средства.
По городу Валуйки было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Градов». Пострадали восемь человек. Повреждения зафиксированы в пяти МКД и четырёх частных домовладениях — выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено три авто.