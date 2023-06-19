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Семь районов Белгородской области обстреляли 18 июня из артиллерии и миномётов

19 июня 2023, 09:02
Фото: Bel.ru
Информацию о нанесённых ВСУ ударах за прошедшие сутки представил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

18 июня по селу Солнцевка Белгородского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка — пять снарядов, а по селу Наумовка — два. Пострадавших и разрушений нет.

Пять миномётных снарядов выпустили по окраине села Казачье-Рудченское Борисовского района. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано 55 прилётов. Обстреливали из миномётов и артиллерии. По окраине села Тишанка выпустили 29 снарядов, по окраине хутора Старый — 18, по хутору Киселёв — восемь. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По селу Козинка Грайворонского округа выпустили 15 миномётных снарядов. Ещё три снаряда упали рядом с селом. Из гранатомёта 10 выстрелов пришлось на село Сподарюшино. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе из миномёта обстреляны окраины сёл Графовка и Демидовка — зафиксировано четыре и один прилёт соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

По посёлку Ленинский Шебекинского округа выпустили 11 миномётных снарядов, ещё восемь снарядов — по селу Терезовка, пять — по МАПП «Шебекино» и три — по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром (четыре прилёта) и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка (восемь прилётов). Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Валуйском горокруге из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — зафиксировано три прилёта. Пострадавших и разрушений нет. Три взрывных устройства с беспилотника сбросили в селе Новопетровка. Никто не пострадал, однако повреждения получили два транспортных средства.

По городу Валуйки было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Градов». Пострадали восемь человек. Повреждения зафиксированы в пяти МКД и четырёх частных домовладениях — выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено три авто.

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