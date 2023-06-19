Семь районов Белгородской области обстреляли 18 июня из артиллерии и миномётов

По посёлку Ленинский Шебекинского округа выпустили 11 миномётных снарядов, ещё восемь снарядов — по селу Терезовка, пять — по МАПП «Шебекино» и три — по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром (четыре прилёта) и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка (восемь прилётов). Обошлось без разрушений и пострадавших.