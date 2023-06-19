Частный дом и ЛЭП пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Под обстрел ВСУ попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 19 июня.
От обстрела пострадали частный дом и линия электропередачи. Известно, что в доме повреждено остекление. Подомовой обход продолжается.
По информации главы региона, раненых среди мирных жителей нет.
Утром 19 июня ВСУ обстреляли и Валуйский горокруг. Пострадали восемь человек, среди них — ребёнок. Повреждения есть в пяти многоквартирных и четырёх частных домах, в трёх машинах.
Помимо этого, ранним утром МЧС предупреждало об обстреле Графовки в Краснояружском районе.