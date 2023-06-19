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Частный дом и ЛЭП пострадали при обстреле хутора в Белгородской области

19 июня 2023, 08:16
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото

ВСУ обстреляли хутор Балки в Шебекинском горокруге

Известно об одном пострадавшем частном доме — там повреждено остекление. Подомовой обход продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попал хутор Балки в Шебекинском горокруге. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 19 июня.

От обстрела пострадали частный дом и линия электропередачи. Известно, что в доме повреждено остекление. Подомовой обход продолжается.

По информации главы региона, раненых среди мирных жителей нет.

Утром 19 июня ВСУ обстреляли и Валуйский горокруг. Пострадали восемь человек, среди них — ребёнок. Повреждения есть в пяти многоквартирных и четырёх частных домах, в трёх машинах.

Помимо этого, ранним утром МЧС предупреждало об обстреле Графовки в Краснояружском районе.

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