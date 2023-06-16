В Старом Осколе нашли пропавшего 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
15-летнего подростка, поиски которого объявили накануне, нашли в Старом Осколе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком проводят профилактическую работу.
Он перестал выходить на связь 13 июня. В тот день подросток ушёл из центра развития и социализации детей «Старт». С собой у него не было телефона.
В начале июня также удалось найти пропавшую девочку-подростка из Валуйского горокруга. Связь с ней потеряли в мае. Нашли её в итоге в Сочи. Подростка уже передали родителям.