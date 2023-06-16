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В Старом Осколе нашли пропавшего 15-летнего подростка

16 июня 2023, 08:33
Фото: 1MI
Он ушёл из центра развития и социализации детей «Старт» 13 июня, с тех пор на связь не выходил. В МВД и следкоме сообщили, что подростка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

15-летнего подростка, поиски которого объявили накануне, нашли в Старом Осколе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком проводят профилактическую работу.

Он перестал выходить на связь 13 июня. В тот день подросток ушёл из центра развития и социализации детей «Старт». С собой у него не было телефона.

В начале июня также удалось найти пропавшую девочку-подростка из Валуйского горокруга. Связь с ней потеряли в мае. Нашли её в итоге в Сочи. Подростка уже передали родителям.

Пропавшую в мае 15-летнюю белгородку нашли в Сочи
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