В Белгородской области нашли пропавшего 16-летнего подростка

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Старом Осколе нашли 16-летнего пропавшего подростка. 24 апреля парень ушёл из дома в селе Голофеевка Старооскольского горокруга и не вернулся.
26 апреля стало известно, что местонахождение юного белгородца установили. Обнаружили молодого человека на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола.
Как уточнили правоохранители, в ходе дальнейшей проверки будут приняты меры профилактического характера.
Напомним, ранее в Грайворонском горокруге пропала 14-летняя девочка. 20 апреля школьница ушла из дома и уехала в Белгород на маршрутке. Её нашли вечером того же дня.