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В Белгородской области нашли пропавшего 16-летнего подростка

26 апреля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Молодой человек ушёл из дома в селе Голофеевка Старооскольского горокруга и не вернулся. Вскоре его нашли на ж/д вокзале Старого Оскола, сообщили в региональном СК.
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Следком

В Старом Осколе нашли 16-летнего пропавшего подростка. 24 апреля парень ушёл из дома в селе Голофеевка Старооскольского горокруга и не вернулся.

26 апреля стало известно, что местонахождение юного белгородца установили. Обнаружили молодого человека на территории железнодорожного вокзала Старого Оскола.

Как уточнили правоохранители, в ходе дальнейшей проверки будут приняты меры профилактического характера.

Напомним, ранее в Грайворонском горокруге пропала 14-летняя девочка. 20 апреля школьница ушла из дома и уехала в Белгород на маршрутке. Её нашли вечером того же дня.

В Белгородской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Пропал человек#Пропал подросток#Следком#Происшествия#Ж/д вокзал#Новости Старого Оскола
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