Пропавшую в мае 15-летнюю белгородку нашли в Сочи

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Юную жительницу Валуйского горокруга, пропавшую в конце мая, нашли. 15-летнюю девочку-подростка обнаружили в Сочи.
Школьница ушла из дома 21 мая. После этого она на связь с родными не выходила, уточнили в региональном управлении МВД. По факту её исчезновения возбудили уголовное дело.
Подростка уже привезли в Белгородскую область и передали родителям. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе следкома добавили, что в отношении школьницы и её семьи примут профилактические меры.
Напомним, что только в апреле в Белгородской области сообщалось о двух случаях, когда подростки уходили из дома. Пропавших 14-летнюю девочку и 16-летнего парня нашли.