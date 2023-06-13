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Пропавшую в мае 15-летнюю белгородку нашли в Сочи

13 июня 2023, 11:19
Фото: 1MI
Подростка передали родителям. Сообщается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает. На связь с родными школьница не выходила с 21 мая.

Юную жительницу Валуйского горокруга, пропавшую в конце мая, нашли. 15-летнюю девочку-подростка обнаружили в Сочи.

Школьница ушла из дома 21 мая. После этого она на связь с родными не выходила, уточнили в региональном управлении МВД. По факту её исчезновения возбудили уголовное дело.

Подростка уже привезли в Белгородскую область и передали родителям. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе следкома добавили, что в отношении школьницы и её семьи примут профилактические меры.

Напомним, что только в апреле в Белгородской области сообщалось о двух случаях, когда подростки уходили из дома. Пропавших 14-летнюю девочку и 16-летнего парня нашли.

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#Подросток#Школьница#Пропавшая#Ск#Мвд#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг#Сочи#Инна Рогова
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