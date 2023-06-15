В Белгородской области пропал 15-летний подросток

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
13 июня из центра развития и социализации детей «Старт» в Старом Осколе ушёл Антон Зубко 2008 года рождения. До сих пор ничего не известно о его местонахождении. Сообщается, что ушёл он без сумки и без телефона.
Поиски подростка продолжаются. Основные приметы: на вид 14-15 лет, телосложение худощавое, русые волосы, одет был в тёмную толстовку с надписью PUMA, серые брюки, на ногах — тёмные кроссовки на белой подошве.
СК организовал доследственную проверку. Следователи уже опрашивают знакомых подростка.
В конце мая объявляли поиски 15-летней девочки-подростка из Валуйского горокруга. Нашли её уже в июне в Сочи. Школьницу передали родителям.