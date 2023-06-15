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В Белгородской области пропал 15-летний подросток

15 июня 2023, 07:47
Фото: 1MI
Он ушёл из центра развития и социализации детей «Старт» в Старом Осколе, с собой у него не было телефона. СК по региону организовал доследственную проверку. Поиск подростка продолжается.

13 июня из центра развития и социализации детей «Старт» в Старом Осколе ушёл Антон Зубко 2008 года рождения. До сих пор ничего не известно о его местонахождении. Сообщается, что ушёл он без сумки и без телефона.

Поиски подростка продолжаются. Основные приметы: на вид 14-15 лет, телосложение худощавое, русые волосы, одет был в тёмную толстовку с надписью PUMA, серые брюки, на ногах — тёмные кроссовки на белой подошве.

СК организовал доследственную проверку. Следователи уже опрашивают знакомых подростка.

В конце мая объявляли поиски 15-летней девочки-подростка из Валуйского горокруга. Нашли её уже в июне в Сочи. Школьницу передали родителям.

Пропавшую в мае 15-летнюю белгородку нашли в Сочи
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#Инна Рогова#Подросток#Пропавший#Ск#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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