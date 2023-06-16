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Столтенберг отрицает причастность НАТО к атаке ДРГ на Белгородскую область

16 июня 2023, 09:58
Фото: 1MI
Генсек альянса заявил, что члены НАТО не имеют отношения к проникновению на территорию российского региона, пишет ТАСС.
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СВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала France 5 заявил, что государства — члены альянса не имеют отношения к проникновению на территорию Белгородской области украинской ДРГ. По его словам, союзники НАТО поддерживают Украину, но к диверсиям непричастны.

«Мы помогаем защищать украинскую территорию и не имеем отношения к деятельности такого рода», — добавил Столтенберг.

Что касается использования оружия, генсек НАТО повторил, что «поставки вооружений имеют целью защиту украинской территории». Более того, страны НАТО «неоднократно публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение территории Украины».

Ранее в Пентагоне заявили, что в США «очень внимательно» следят за событиями в Белгородской области. В Соединённых Штатах не исключали риска эскалации конфликта на фоне последних событий.

Также в истории с атакой ДРГ «засветилось» бельгийское оружие. Королевство намерено расследовать его использование в атаках на российский регион. Премьер-министр страны Александр-де Кроо заявдял, что разведслужбы и военные проанализируют вопрос.

Пентагон: в США «очень внимательно» следят за событиями в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Приграничье#ДРГ#Нато
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