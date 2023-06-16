Столтенберг отрицает причастность НАТО к атаке ДРГ на Белгородскую область

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала France 5 заявил, что государства — члены альянса не имеют отношения к проникновению на территорию Белгородской области украинской ДРГ. По его словам, союзники НАТО поддерживают Украину, но к диверсиям непричастны.