Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Военное ведомство США прокомментировало атаки, которые ВСУ совершает в отношении Белгородской области. Пентагон не исключает, что происходящее может привести к эскалации конфликта, пишет источник.
Такой комментарий дал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США — генерал Марк Милли, уточняет ТАСС. По словам спикера, в Штатах «очень, очень внимательно» следят за происходящим в Белгородской области.
Ранее власти Бельгии заявили, что будут расследовать факт использования переданного Украине вооружения в атаке на Белгородскую область. Премьер-министр страны Александр-де Кроо подчеркнул, что оружие Украине поставляли только для целей обороны. Бельгия потребовала разъяснений.