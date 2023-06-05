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Пентагон: в США «очень внимательно» следят за событиями в Белгородской области

5 июня 2023, 14:52
Фото: 1MI
В военном ведомстве Штатов прокомментировали ситуацию с атакой ВСУ в отношении Белгородской области. В Пентагоне заявили, что не исключают риска эскалации конфликта на фоне последних событий, пишут «Народные новости».
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СВО

Военное ведомство США прокомментировало атаки, которые ВСУ совершает в отношении Белгородской области. Пентагон не исключает, что происходящее может привести к эскалации конфликта, пишет источник.

Такой комментарий дал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США — генерал Марк Милли, уточняет ТАСС. По словам спикера, в Штатах «очень, очень внимательно» следят за происходящим в Белгородской области.

Ранее власти Бельгии заявили, что будут расследовать факт использования переданного Украине вооружения в атаке на Белгородскую область. Премьер-министр страны Александр-де Кроо подчеркнул, что оружие Украине поставляли только для целей обороны. Бельгия потребовала разъяснений.

Бельгия намерена расследовать использование её оружия в атаке на Белгородскую область
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#Пентагон#Эскалация#Конфликт#Атака ВСУ#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Украина#Сша#Инна Рогова
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