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Военные показали подбитые танки украинской ДРГ рядом с Белгородской областью

15 июня 2023, 11:49
Фото: РИА «Новости»
Российские разведчики сняли подбитые танки украинской ДРГ, проникшей в Белгородскую область. Подробности сообщает РИА «Новости».
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СВО

Российские разведчики показали подбитые танки украинской ДРГ, проникшей на территорию Белгородской области. Военнослужащие провели облёт дронами над посёлком Огурцово в Харьковской области.

Танки до сих пор стоят сразу за забором на российско-украинской границе. Рядом находится подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти диверсантам на помощь. Её тоже подбили.

Как добавил оператор беспилотника, у противника было преимущество, поскольку они оказались «на высоте». Предположительно, там мог стоять и миномёт. Танки подбили на отходе ДРГ. По словам военного, они заехали, застряли, а затем их разбила артиллерия ВС РФ.

Видео: РИА «Новости»
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Видео#Белгородская область#Харьковская область#ДРГ#ВСУ#Танки
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