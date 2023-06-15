Военные показали подбитые танки украинской ДРГ рядом с Белгородской областью

Как добавил оператор беспилотника, у противника было преимущество, поскольку они оказались «на высоте». Предположительно, там мог стоять и миномёт. Танки подбили на отходе ДРГ. По словам военного, они заехали, застряли, а затем их разбила артиллерия ВС РФ.