Военные показали подбитые танки украинской ДРГ рядом с Белгородской областью

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Российские разведчики показали подбитые танки украинской ДРГ, проникшей на территорию Белгородской области. Военнослужащие провели облёт дронами над посёлком Огурцово в Харьковской области.
Танки до сих пор стоят сразу за забором на российско-украинской границе. Рядом находится подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти диверсантам на помощь. Её тоже подбили.
Как добавил оператор беспилотника, у противника было преимущество, поскольку они оказались «на высоте». Предположительно, там мог стоять и миномёт. Танки подбили на отходе ДРГ. По словам военного, они заехали, застряли, а затем их разбила артиллерия ВС РФ.