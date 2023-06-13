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Published Сегодня, 16:03

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Путин рассказал о поведении срочников во время атаки ДРГ на Белгородскую область

13 июня 2023, 16:03
Фото: 1MI
13 июня президент России встретился с военкорами и рассказал об обстановке в Белгородской области и подробности атак украинских диверсантов на государственную границу.
Сюжет
Граница

Глава государства заявил, что срочники проявили себя наилучшим образом: никто не дрогнул перед лицом врага.

Объясняя присутствие срочников на границе с Украиной — в Белгородской и Курской областях — президент подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда стояли на границе и это «священный долг» солдат — защищать Родину. При этом он заверил, что в зону СВО срочников отправлять не будут, в этом нет необходимости.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Белгородскую область направляется чеченский спецназ — отряд «Ахмат», созданный в 2009 году. Он будет защищать наш регион от атак украинских диверсантов.

Чеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?
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