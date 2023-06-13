Путин рассказал о поведении срочников во время атаки ДРГ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Глава государства заявил, что срочники проявили себя наилучшим образом: никто не дрогнул перед лицом врага.
Объясняя присутствие срочников на границе с Украиной — в Белгородской и Курской областях — президент подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда стояли на границе и это «священный долг» солдат — защищать Родину. При этом он заверил, что в зону СВО срочников отправлять не будут, в этом нет необходимости.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Белгородскую область направляется чеченский спецназ — отряд «Ахмат», созданный в 2009 году. Он будет защищать наш регион от атак украинских диверсантов.