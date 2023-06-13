Путин рассказал о поведении срочников во время атаки ДРГ на Белгородскую область

Объясняя присутствие срочников на границе с Украиной — в Белгородской и Курской областях — президент подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда стояли на границе и это «священный долг» солдат — защищать Родину. При этом он заверил, что в зону СВО срочников отправлять не будут, в этом нет необходимости.