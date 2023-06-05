Бельгия намерена расследовать использование её оружия в атаке на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Бельгия расследует использование её оружия при атаке ДРГ на Белгородскую область. Премьер-министр страны Александр-де Кроо в эфире телеканала RTBF заявил, что разведслужбы и военные проанализируют вопрос. У властей подтверждения нет, ситуация изучается.
Таже де Кроо подчеркнул, что существуют чёткие правила, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву. Его поставляют исключительно для оборонительных целей на украинской территории, пишет издание.
Причём это правило распространяется не только на бельгийское, но и другое европейское оружие. Бельгия потребовала от Украины разъяснения ситуации. При этом премьер не ответил, какие последствия ждут Киев, если этот факт подтвердится.
Сначала давайте попытаемся установить факты: относится ли это оружие к тому, которое было передано Украине Бельгией для обороны. Я не хочу пока отвечать на гипотетические вопросы, но есть чёткие правила использования бельгийского вооружения.
Александр-де Кроо, премьер-министр Бельгии