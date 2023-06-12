Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии

На федеральном телевидении поначалу или игнорировали обстрелы белгородского приграничья, или уделяли теме секунды эфирного времени. Сложно было и с правильным произношением названия города Шебекино, который сильно пострадал от обстрелов и из которого пришлось уехать большинству населения.