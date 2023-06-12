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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии

12 июня 2023, 10:43
Ведущие федеральных телеканалов продолжают выдавать перлы на тему защиты Белгородской области от атак украинских войск.
Сюжет
СВО

На этот раз «отличилась» высказыванием в прямом эфире телеканала «Россия 1» ведущая Ольга Скабеева. Она заявила, что для защиты Белгородской области не помешала бы «десятка миллионов» солдат китайской армии.

Пару, тройку, десятку миллионов китайских солдаты — это было бы сейчас то, что надо. Почему нет? Смотрю на Белгородскую область и думаю: ой, как же нам не хватает китайской армии, народно-освободительной…
Ольга Скабеева

Фрагмент трансляции можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.

На федеральном телевидении поначалу или игнорировали обстрелы белгородского приграничья, или уделяли теме секунды эфирного времени. Сложно было и с правильным произношением названия города Шебекино, который сильно пострадал от обстрелов и из которого пришлось уехать большинству населения.

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#Евгений Грицков#Телевидение#Россия 1#Телеведущая#Китайская армия#Спецоперация#СВО#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Ольга Скабеева
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