Ольга Скабеева: Для защиты Белгородской области не хватает китайской армии

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На этот раз «отличилась» высказыванием в прямом эфире телеканала «Россия 1» ведущая Ольга Скабеева. Она заявила, что для защиты Белгородской области не помешала бы «десятка миллионов» солдат китайской армии.
Пару, тройку, десятку миллионов китайских солдаты — это было бы сейчас то, что надо. Почему нет? Смотрю на Белгородскую область и думаю: ой, как же нам не хватает китайской армии, народно-освободительной…
Ольга Скабеева
Фрагмент трансляции можно посмотреть в Telegram-канале Бел.Ру.
На федеральном телевидении поначалу или игнорировали обстрелы белгородского приграничья, или уделяли теме секунды эфирного времени. Сложно было и с правильным произношением названия города Шебекино, который сильно пострадал от обстрелов и из которого пришлось уехать большинству населения.