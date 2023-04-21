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Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего

21 апреля 2023, 10:26
Фото: кадр из видео

На телеканале «Россия 1» неожиданно закончили репортаж о взрыве в Белгороде

В Сети распространяется фрагмент репортажа телеканала «Россия 1» о вечернем взрыве в Белгороде. Судя по всему, к видео запустили не тот текст. Ошибка удивила даже ведущего.
Сюжет
Взрыв

Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв. Внимание к крупному происшествию было приковано не только со стороны региональных, но и со стороны федеральных СМИ.

Репортаж о произошедшем в числе прочих выпустил телеканал «Россия 1». Кадры из Белгорода прокомментировал ведущий телепрограммы «Вести». Сначала речь шла об уборке обломков с проезжей части и эвакуации повреждённых авто. Однако затем прозвучала неожиданная цитата.

Возможно, фрагмент текста был взят из другого сюжета. Стоит отметить, что ошибка удивила и самого ведущего, судя по его реакции.

Впрочем, это не первый «ляп» при освещении событий в приграничье федеральными СМИ. В марте на Первом канале рассказали о последствиях обстрела в Курской области, но почему-то сопроводили их кадрами из Белгородской.

Не понравилось жителям региона и то, как рассказали на телеканале о погибшей девочке из Новой Таволжанки. Событию посвятили несколько секунд эфирного времени. Причём ведущая умудрилась назвать столицу горокруга «Шэбэкино».

Видео: фрагмент репортажа телеканала "Россия 1"
Что происходит на местах взрывов в Белгороде
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