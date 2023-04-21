Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв. Внимание к крупному происшествию было приковано не только со стороны региональных, но и со стороны федеральных СМИ.
Репортаж о произошедшем в числе прочих выпустил телеканал «Россия 1». Кадры из Белгорода прокомментировал ведущий телепрограммы «Вести». Сначала речь шла об уборке обломков с проезжей части и эвакуации повреждённых авто. Однако затем прозвучала неожиданная цитата.
Возможно, фрагмент текста был взят из другого сюжета. Стоит отметить, что ошибка удивила и самого ведущего, судя по его реакции.
Впрочем, это не первый «ляп» при освещении событий в приграничье федеральными СМИ. В марте на Первом канале рассказали о последствиях обстрела в Курской области, но почему-то сопроводили их кадрами из Белгородской.
Не понравилось жителям региона и то, как рассказали на телеканале о погибшей девочке из Новой Таволжанки. Событию посвятили несколько секунд эфирного времени. Причём ведущая умудрилась назвать столицу горокруга «Шэбэкино».